La palaciega Ana Romero inaugura los miércoles violetas de la US con su monólogo ‘Yo soy yo’

No es la primera aventura cultural de Ana Romero González, una inquieta palaciega a quien el Aula de la Experiencia de la Universidad de Sevilla terminó por animarla a dar el paso como creadora multidisciplinar, pues ya ha escrito versos y dirigido más de un corto cinematográfico, pero la interpretación de este largo monólogo era un sueño que, hace años, le hubiera parecido imposible. Ya lo ha hecho, y con una ovación en el teatro municipal de Los Palacios y Villafranca difícil de olvidar.

Se trata de la obra teatral Yo soy yo, basada en el texto Yo, pronombre personal de primera persona, de la escritora sevillana Irene Golden. La actriz palaciega, junto al también palaciego Miguel Troncoso, que ha dirigido su puesta en escena, ha adaptado y ampliado aquel texto original hasta conseguir un ancho monólogo de más de una hora en la que la propia protagonista, ama de casa cansada de que su familia la haya invisibilizado por completo, hilvana un alegato contra la esclavitud de las mujeres que no tienen un oficio fuera de su propio domicilio. El monólogo, al margen de una profundidad filosófica y dramática, está plagado de chispazos humorísticos que arrancan las carcajadas del respetable.

La interpretación que la palaciega hizo en su pueblo el mes pasado no solo consiguió un lleno en el teatro municipal, sino un fin solidario, pues todo lo recaudado fue a beneficio de la asociación local contra la violencia de género Terrogénero, cuya presidenta, Soledad Vila, ha quedado profundamente agradecida. El éxito de la puesta en escena fue tal que los propios responsables del programa de extensión universitaria Aula de la Experiencia, de la Universidad de Sevilla, que acudieron al estreno, no dudaron en incluir el espectáculo en los llamados Miércoles Violeta que la propia Universidad hispalense organiza durante el mes de marzo para poner en valor ejemplos vivos de mujeres reales. “Mujeres pioneras, artistas, músicas, científicas, poetas, actrices, profesionales, mujeres que no son superwomen y que, sin embargo, con sus experiencias, sabiduría, testimonios y vida nos hacen poner en valor el ser mujer”, como apunta en su web la Unidad para la Igualdad del propio Vicerrectorado de los Servicios Sociales y Comunitarios.

En este sentido, cada miércoles de este mes de marzo, por la tarde, se organiza en el salón de actos del Pabellón de Uruguay una actividad en torno a la puesta en valor de la mujer. En el caso de Yo soy yo se interpretará este próximo miércoles, a partir de las 18.30 horas.

El miércoles 11, un poco antes -a las 17.30 horas-, será el turno de la cantaora Rocío Márquez Limón, quien ofrecerá la conferencia titulada “La voz de las mujeres en el flamenco”. El miércoles 18, por su parte, se proyectará el documental “Las Sinsombrero”, sobre las autoras silenciadas que también formaron parte de la Generación del 27. El último asunto tratado en los Miércoles Violeta, el 25 de marzo, llevará por título el sugerente interrogante de “¿Mujer y científica?”.