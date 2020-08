La Patrona de Burguillos no saldrá en octubre

La Virgen del Rosario Coronada, Patrona de Burguillos, no saldrá este año en ninguna de las tres procesiones que protagoniza a causa de la pandemia de COVID-19 . La hermandad, tomando en cuenta la evolución de la epidemia, ha considerado la suspensión de las fiestas patronales , de las que solo se llevarán a cabo los cultos.

Con ello, quedan cancelados aquellos festejos que implican asistencia masiva y aglomeraciones. Se suspende por tanto el traslado de la Patrona desde el Sagrario de la parroquia – donde recibe culto durante el año – al altar que se erige en la capilla mayor del templo burguillero. Igualmente se suspende el pregón de las Fiestas Rosarieras, las dos salidas procesionales de la Virgen el primer viernes de octubre y la romería en honor de la Patrona, que hubiera tenido lugar el primer domingo de octubre.

En estas circunstancias excepcionales, la hermandad ha decidido igualmente no publicar el boletín que se acostumbra a editar para estas celebraciones. Según recoge el comunicado, “viendo la situación económica que vive el país y en vista de que no se celebrarán las fiestas”, no se realizará el habitual pedido por la localidad con el que se recauda el dinero para sufragar las fiestas.