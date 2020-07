La Patrona de Los Palacios tampoco perfumará de nardos el 5 de agosto

Era previsible, pero hasta hoy no lo ha anunciado la Hermandad Sacramental, Purísima Concepción y María Santísima Nuestra de las Nieves de Los Palacios y Villafranca. No habrá procesión de la Virgen el próximo miércoles 5 de agosto , día festivo local en cualquier caso y una de las jornadas veraniegas más multitudinarias de los últimos años, sobre todo desde que la festividad de la Patrona, nombrada alcaldesa perpetua y honoraria en 1996 , se desvinculara a comienzos de este siglo de la feria de farolillos, que, por cierto, aunque se iba a celebrar en la penúltima semana de septiembre –y este año conmemoraba su centenario- también se ha suspendido por culpa del COVID-19.

Lo que sí se celebrará en la Parroquia de Santa María la Blanca será el triduo a la Virgen, durante los días 1, 2 y 3 de agosto. También la vigilia de oración que se ha recuperado en los últimos años, que será el 4 de agosto a las 23.15 horas. Y la Función Solemne, el mismo día 5 a las 11.00 horas. La Hermandad ha insistido en que la decisión es “fruto de la prudencia y de la responsabilidad” y llama “a participar en los cultos que las circunstancias actuales sí nos permiten celebrar”, si bien recuerda que el aforo será limitado según disponen las autoridades sanitarias.

Desde el entredicho del cardenal Segura

No deja de ser curioso que la última vez que no salió la Patrona de Los Palacios y Villafranca fuera por culpa de no guardar la distancia. Ocurrió en 1953, cuando el cardenal Pedro Segura, Arzobispo entonces de Sevilla, la tomó con este pueblo del Bajo Guadalquivir por unos “bailes prohibidos” durante las fiestas patronales. Probablemente fue una carta del entonces párroco Manuel Fontádez quien impulsó el castigo, pero el caso es que este periódico, El Correo de Andalucía, fue precisamente el medio que publicó el entredicho personal contra el alcalde y siete concejales de entonces el 6 de diciembre de 1953, lo que suponía que ninguno de ellos podría recibir sacramentos durante un año, ni exequias o sepultura sagrada en caso de fallecer. ¿El motivo? Que el párroco había decidido suspender la procesión de la Patrona y los demás cultos porque en la caseta municipal hubo “bailes inmorales prohibidos”. Estos bailes del demonio, “agarrados”, habían comenzado en 1951 y tanta fue la presión del cura que el Ayuntamiento optó por suprimir la caseta en 1952. Pero, al año siguiente, la caseta de los bailes la montó un particular y allí que acudieron hasta el alcalde y los concejales, y bailaron, claro, y el párroco explicó en una carta al cardenal que “había necesidad apremiante de atajar el mal”. Los hechos denunciados suponían, según aquella misiva, “una perversidad moral que en modo alguno puede consentirse”. Y el asunto llegó hasta al Papa, a quien la corporación municipal pidió clemencia y fue escuchada.