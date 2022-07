La Peña La Giraldilla se renueva para volver a sus orígenes

Tras la renuncia de la candidatura de Rafael Ruiz por motivos personales como candidato a la presidencia, los giraldillos hablaron con un peón incombustible, de mono de trabajo y dedicación altruista por Carmona, Jose María Ibáñez . Él, ni corto ni perezoso, “no le iba a decir que no a mi peña”, y encabezó una lista que está ilusionando a la sociedad civil carmonense. Con más de un 90% de los votos emitidos a favor, El Rubio , como es conocido cariñosamente, se convierte, a sus 73 incombustibles años, en presidente de la entidad.

La elección de Pepe Ibáñez como presidente de la entidad ha sido “totalmente fortuita”. En un principio, recibió la llamada para apoyar la candidatura de Rafael Ruiz, quien, finalmente, la retira por motivos personales. “Cuando fui a entregar mis avales para apoyar a Rafael, me informaron que era yo el candidato. En un principio creía que era una encerrona”, afirma Ibáñez, en tono jocoso. Pero, tal como él dice, “mi peña necesita un revulsivo, así que, por mi pueblo, ahí voy. Todavía no he aprendido a decir no”, añade.

A sus 73 años, se encuentra físicamente y psicológicamente como un adolescente. Para Pepe, la edad no es ningún handicap y, a sus años, “he ganado en templaza, pues antes era más lanzado. En esta madurez, las ideas son más claras, con otras perspectivas y todavía puedo aportar mucho a La Giraldilla, que tiene que volver a ser un referente en Carmona y siempre al servicio de los carmonenses; una peña libre y sin ataduras”.