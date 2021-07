La provincia de Sevilla se sigue resistiendo a la quinta ola en una Andalucía que sigue empeorando

El buen ritmo de vacunaciones sigue haciendo frente a la temida quinta ola, pero la situación no es la misma en todas las provincias andaluzas. De hecho, la incidencia ha subido en todas, excepto en Sevilla, en la última semana. Incluso en Almería, donde la tasa se mantiene en 97 casos por cada 100.000 habitantes, los datos han empeorado este fin de semana. Lo mismo, pero con peores datos aún, ha ocurrido en el resto de las provincias. Granada es la que presenta hoy lunes peor tasa, con 254 casos por cada 100.000 habitantes. Le siguen Málaga y Córdoba, con una tasa de 246. Jaén está algo mejor con 202. Por debajo, Cádiz presenta una tasa de 170, y Huelva, de 167. Con mejores datos que todas ellas está la provincia de Sevilla, con una tasa de 147 (166 en la capital), donde además los datos generales no se han movido en los últimos siete días, y eso que la incidencia del COVID-19 no ha parado de subir en toda Andalucía hasta dispararse 11,5 puntos solo durante el pasado fin de semana, hasta situarse en una media de 192 casos por cada 100.000 habitantes.

Por lo demás, mientras que casi la mitad de los pueblos sevillanos tiene ya su tasa por debajo de 100, la localidad que peor datos ofrece hoy en Sevilla es Los Corrales, con una tasa de 1.193 casos por cada 100.000 habitantes. Aunque se trata de un municipio relativamente pequeño (apenas 4.000 habitantes), lo cierto es que en los últimos siete días se han registrado 29 casos de contagio, lo que lo convierte en el nuevo foco de la provincia. Datos parecidos ofrecen El Ronquillo (944) o Martín de la Jara (863).

En la provincia de Cádiz, por otro lado, preocupa especialmente el caso de la turística Conil de la Frontera, que en la última semana ha registrado hasta 150 casos de contagio y cuya tasa se sitúa hoy en 979 casos por cada 100.000 habitantes.