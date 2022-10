La sequía acaba con los récords del tomate de Los Palacios

Después de seis ejercicios consecutivos de récords de producción del afamado tomate de Los Palacios y Villafranca, a razón de un millón de kilos más cada año, solo la sequía contumaz que estamos sufriendo ha sido capaz de frenar una tendencia por la que, si se hubiera continuado el acostumbrado incremento, el año terminaría con más de 16 millones de kilos. No será así, puesto que en la reciente reunión de la Asociación de Productores del Tomate, integrada por las tres cooperativas locales –Las Nieves, Parque Norte y Frupal- y el Ayuntamiento palaciego, ya se le han visto las orejas al lobo. En contra de lo que venía ocurriendo en el último lustro, la primera cosecha del tomate ya ha arrojado 500.000 kilos menos que la misma del año pasado, debido, principalmente al temor de los agricultores ante la falta de agua, aunque también –han señalado los responsables de las cooperativas- a la diversificación de los cultivos. Aunque la producción total de tomate ha superado con creces los 11 millones de kilos y la diferencia con respecto a la de 2021 es todavía anecdótica, más preocupación existe con respecto a la segunda cosecha que queda aún, pues ya son muchos los agricultores que han desechado la idea de sembrar tomate, ante la falta de agua para riego, y el balance de producción se antoja ya menor que el año pasado. Lo vaticinó el flamante presidente de la mayor cooperativa local, la de Las Nieves, Pedro Parejo, al ser entrevistado justamente en este periódico a comienzos del pasado mes de septiembre, pues había constancia de que eran muchos menos los agricultores que habían optado por una segunda cosecha de tomate.

El propio alcalde palaciego, Juan Manuel Valle (IU), ha destacado tras la reunión mantenida con los presidentes y gerentes de las cooperativas que, “aunque las cifras se mantienen similares respecto al año pasado, y también el precio del tomate sobrepasa la media, hay que recordar que los costes de producción se han incrementado y por tanto los márgenes para los agricultores no se traducen en tanto beneficio como se podía esperar”. “En estos momentos no está garantizado el riego y ello desemboca en que algunos agricultores ya se están planteando no cultivar tomate en esta segunda campaña”, ha dicho el alcalde. En realidad, la decisión por parte de decenas de agricultores ya está tomada hace varias semanas. “Si no hay un cambio importante que permita el riego, las cifras de producción serán más bajas que otros años. Con el agua y el clima no hay quien pueda”, ha asegurado el regidor palaciego, para quien “tampoco era normal tal volumen de producción e ir batiendo récord temporada tras temporada”.