La Sierra Morena de Sevilla abre su abanico de posibilidades en una campaña electoral sin precedentes

Si estos próximos comicios electorales se presentan cargados de emoción e incertidumbre, en la Sierra Morena de Sevilla se puede hablar poco menos que de polvorín. El Partido Popular quiere recuperar alcaldías en esta comarca y para ello ha buscado para sus candidaturas fichajes de renombre. De esta manera, José Carlos Raigada y Rubén Rivera recalan en el PP para hacerse con Almadén de la Plata y Constantina. Procedente de Ciudadanos Adrián Torres intentará asaltar Cazalla también bajo las siglas del Partido Popular. En el bando contrario el PSOE busca recuperar cetros perdidos como los de Constantina, Almadén o Alanís. Por otra parte, cuatro alcaldes actuales (Guadalcanal, Alanís, Cazalla y El Pedroso) no repetirán e irrumpen con fuerza las candidaturas independientes. Un panorama político que abre el abanico de posibilidades al máximo.

Almadén de la Plata

El pronóstico electoral de Almadén de la Plata es algo incierto. Tal vez pudiera pensarse que el actual alcalde, José Carlos Raigada es claro favorito a la reelección. Sin embargo, queda en el aire saber cómo reaccionarán sus votantes al cambio de siglas, ya que en 2019 accedió a la alcaldía por Ciudadanos y en esta ocasión lo hace con el Partido Popular. Antes, en 2015 lo había intentado con la candidatura independiente Unidos por Almadén.

Por parte del PSOE se presenta Guillermo Martínez Ramos, quien ya fuera segundo de Felicidad Fernández Fernández entre 2015 y 2019. Su reto, mejorar los cuatro concejales que tiene y recuperar la alcaldía para los socialistas.

También se presenta una candidatura independiente, encabezada por José Luis Vidal Ortiz quien en 2015 fuera cabeza de lista del Partido Popular. Destaca la presencia de Sergio Caricol, quien encabezara la lista de IU en 2015 y formara parte del Partido Popular en la de 2019.

Alanís

No menos inciertas son las cábalas en lo que respecta a Alanís. Las mayorías de Cecilio Fuentes de la Fuente (PA) no se vieron reflejadas en el año 2019 en la cadidatura de su sucesora, Eva Ruiz. Esta accedió a la alcaldía sustituyendo a Cecilio Fuentes en 2016 y ganó las elecciones de 2019 con Por Alanís, aunque necesitó del único edil socialista para gobernar estos últimos cuatro años. En esta ocasión Eva Ruiz no se presenta y, por lo tanto, habrá alcalde o alcaldesa nueva. Este, o esta, saldrá de una de las tres listas que compiten en estas elecciones. El PSOE renueva su candidatura con respecto a la de 2019 con María Rocío Márquez Arroyo a la cabeza. Vuelve a esta lista el que fuera máximo exponente socialista de Alanís, Manuel Castillo, quien fue alcalde de la localidad entre 1979 y 1999. Lo hace, eso sí, en el noveno puesto de la lista. Hace cuatro años presentó lista propia con Andalucía por sí. Desaparace esta candidatura independiente, aunque nace Siempre Alanís. Una candidatura que encabezará el número 2 de Eva Ruiz, Jaime Fernández Fernández. Le acompañan otros integrantes de esta misma lista como Jorge González o María Luisa Barbero. El Partido Popular buscar volver a una alcaldía que alcanzó únicamente entre 1999 y 2007 con Ana Rivero Rivero, a la cual recuperan para la vida política varios años después.

La clave parece estar en el tirón que históricos como Manuel Castillo o Ana Rivero puedan ejercer en los votantes, o en la continuidad que puede ofrecer Jaime Fernández.