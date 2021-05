La Vega sigue en riesgo alto por la incidencia de la COVID

La comarca de La Vega de Guadalquivir, al igual que el Distrito sanitario Norte, en el que se incluye, no presenta buenos datos en la evolución de la pandemia de COVID-19. Con una incidencia acumulada en los últimos 14 días de 422 casos por cada 100.000 habitantes , supone un estancamiento de la cuarta ola tras la desescalada por el fin del estado de alarma. Del mismo modo, el distrito al que pertenece, con una tasa de 426 , presenta la mayor incidencia de toda Andalucía .

Atendiendo a estos datos, el Comité territorial de Salud Pública de Alto Impacto de la provincia de Sevilla, en la reunión celebrada este miércoles , ha determinado restringir la movilidad y cerrar la actividad no esencial en Lora del Río al superar la tasa de incidencia de 1.000 casos. Una decisión para la que la Junta de Andalucía ha solicitado la ratificación judicial , procedimiento necesario para llevar a cabo este cierre desde que decayera el estado de alarma el pasado 9 de mayo.

Según informa el comité, y ha detallado igualmente el alcalde de Lora del Río, Antonio Enamorado, en una comparecencia pública en vídeo, las restricciones no entrarán en vigor hasta que no sean ratificadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Se mantiene hasta esa decisión por tanto la movilidad y la actividad comercial en el municipio a la espera de la decisión del alto tribunal. Si bien, y atendiendo al precedente de La Campana – municipio vecino a Lora, propuesto esta semana también para el cierre por su incidencia extrema y para el que ya la pasada semana el Tribunal lo desestimó –, puede ser que el cierre no se lleve a efecto.

Tres municipios de La Vega se encuentran en riesgo alto por su incidencia – un indicador que viene determinado por una incidencia entre 150 y 250 casos –. La Rinconada, con una tasa de 220; Burguillos, con 206, y Brenes, con una incidencia acumulada de 160, presentan una evolución más halagüeña, a pesar de las subidas y bajadas de los contagios en las últimas semanas.