La Virgen de la Soledad recorre este martes Gerena en Vía Lucis

La procesión dará comienzo desde la capilla de San Sebastián este martes, 15 de agosto, a las 6.30 horas . El coro Nuestra Señora de la Soledad Coronada acompañará musicalmente la procesión y los rezos. Y para portar las andas, la hermandad ha dado la posibilidad a todas las personas que lo deseen, sean hermanos o no , de inscribirse para poder portar las andas, dando la opción incluso de elegir la zona por la que se tenga preferencia , aprovechando la visita a lugares hasta ahora inéditos para las procesiones.

Ante la coincidencia de eventos extraordinarios de las hermandades de la Soledad y la Vera-Cruz, y para fomentar la concordia, ambas corporaciones han acordado tanto la colocación y retirada del exorno extraordinario como la tirada de cohetes, a fin de no interferir en las respectivas celebraciones. “Dados los actos extraordinarios que la corporación crucera organiza este año y la magnitud de la procesión del 15 de agosto con Nuestra Señora de la Soledad, además de los consiguientes actos conmemorativos del 50 aniversario, se han establecido unas fechas para el montaje y desmontaje de decoración por parte de las hermandades”, según ha expuesto la hermandad zurrasqueña.

El compromiso es entre las hermandades para el engalanamiento oficial llevado a cabo por cada corporación, pero además se ha pedido a los vecinos “que se suscriban a este acuerdo”, respetando las distribución acordada para colocar sus adornos de forma particular. Así, la Vera-Cruz no adornará hasta el 16 de agosto, mientras que la Soledad se compromete a retirar el exorno este día, no volviendo a ponerlo para el resto de actos del cincuentenario hasta el 17 de septiembre, ya finalizados los actos de la Vera-Cruz.