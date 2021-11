La Virgen del Confinamiento ya tiene destino: Jerez de la Frontera

El Santuario de María Auxiliadora de Jerez fue precisamente el último destino de la Virgen en aquella gira que hizo por varias sedes temporales a finales del año pasado, entre las provincias de Sevilla y Cádiz. “Hasta cuatro hermandades de Jerez han pedido que la Virgen terminara en sus respectivas sedes”, aclara Martín y, además, “con una constancia diaria que a mí mismo me ha sobrecogido”, insiste, porque algunas de las 537 peticiones se han limitado a un correo de solicitud o a una llamada telefónica, pero en el caso de los pretendientes jerezanos “la insistencia ha sido tal, que me lo han puesto más fácil”. En cualquier caso, de esas 537 instituciones interesadas en Nuestra Señora del Confinamiento, el autor de su talla se ha reunido –en persona o por videoconferencia- con 416.

La Virgen del Confinamiento, que no tenía nombre hasta que El Correo de Andalucía se refirió a ella de tal guisa en un titular del 9 de junio de 2020, había empezado a nacer en el taller de Juan Manuel Martín la primavera del año pasado. La historia comenzó al principio del propio confinamiento, entre marzo y abril del año pasado, cuando estaban previstas, como otras Cuaresmas, tantas visitas de aficionados, cofrades, escolares y curiosos al taller que este escultor tiene en su pueblo. Como no pudo ser, a él se le ocurrió la idea de empezar a trabajar en el busto de una Virgen para que los interesados pudieran seguir el proceso a través de vídeos en directo de Facebook.

Pero los estados de alarma comenzaron a alargarse y la devoción también. Tanto, que los asombrados espectadores de aquellos vídeos no solo empezaron a necesitarlos cada tarde, sino a propagar la idea de que la Virgen, antes de nacer como tal, precisaba de una canastilla que no tardó en recolectarse por todos los rincones del mundo. “Nos han llegado regalos de muchísimos sitios, desde Sidney a Guatemala, pasando por Barcelona o Jerez, por citar solo unos cuantos”, explicaba entonces, hace año y medio, un abrumado Martín, a quien un obispo de la Conferencia Episcopal Española le anunció aquella misma semana que el asunto de esta devoción vía internet había llegado al Vaticano. Desde entonces, los regalos, el ajuar, los homenajes y las medallas no han cesado desde muchísimos rincones de todo el mundo. La próxima semana se cerrará un ciclo en la historia de la devoción popular, del propio imaginero palaciego y, desde luego, en la historia de las advocaciones marianas. La Virgen del Confinamiento no solo tiene nombre, sino sede, devotos en todo el mundo y una emocionante historia detrás.