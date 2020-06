La Virgen también busca la vacuna del COVID

El taller del imaginero Juan Manuel Martín se ha convertido en Los Palacios y Villafranca en un popular santuario de peregrinación de cientos de personas diarias, ahora que su Virgen del Confinamiento -bautizada metafóricamente así por este periódico pero que aún no tiene advocación oficial- se ha terminado por completo. La imagen, desde luego, ha cambiado considerablemente con respecto a aquellas instantáneas que se ofrecieron durante el proceso de creación. Y si hace dos semanas había 390 candidatos de todo el mundo para quedársela, entre diócesis, parroquias, hermandades y conventos, ahora superan ya el medio millar, procedentes de los cinco continentes, si bien no ha recibido ninguna petición en su propio pueblo.

Hasta el próximo mes de septiembre, “cuando tengamos que decidir dónde se queda definitivamente”, la Virgen realizará un recorrido que comenzará en breve por los hospitales sevillanos. “En principio va a estar unos días en cada hospital de Sevilla, incluido el de San Juan de Dios de Bormujos”, ha precisado el imaginero, “pero no estamos seguros de si será posible en todos ahora que está habiendo rebrotes, esperemos que sí”. En cualquier caso, la imagen se expondrá en las próximas semanas en varias hermandades de El Puerto de Santa María (Cádiz), Huelva y otras diócesis andaluzas. “He recibido propuestas para llevar también a la Virgen a otros lugares de España como la Catedral de Valencia”, explica Martín. Ya en septiembre, la Virgen volverá para ser expuesta en la iglesia de los Terceros, sede de la Hermandad de La Cena. Y entonces será el momento de decidir su destino definitivo.

El imaginero palaciego insiste en que “no me creo aún la repercusión que ha tenido la iniciativa, no solo en lo que se refiere a las visitas en las redes sociales en sí, sino por las numerosas peticiones recibidas y que me siguen llegando para acoger a la imagen y darle un culto público, porque la lista de candidatos no para de crecer”, ha declarado el imaginero.