Lara Fernández busca el Mundial de Muay Thai sin ninguna ayuda oficial

La toledana afincada en Coria del Río, Lara Fernández, se enfrenta mañana al campeonato del mundo de Muay Thai, disciplina de artes marciales en la que ya es campeona de España, sin haber encontrado ningún patrocinador que la ayude a sufragar los gastos a los que se enfrenta para su preparación.

Fernández ha tomado esta mañana un vuelo desde el aeropuerto de Málaga para poder competir mañana en Bélgica, que ha podido tomar “porque lo pagan los promotores de la velada, ya que en torneo es a un combate por título, pero si fuese a un torneo normal, me lo tendría que pagar yo todo.

Ha recordado que lo que busca “es un patrocinador que me ayude a poder dedicarme en cuerpo y alma a lo que amo”, ya que cuenta con un trabajo distinto al deporte para tener ingresos, “y he tenido que sacar tiempo para entrenar, llevar mis comidas a sus horas y trabajar de donde no tenía”.

Su caso se conoció tras un mensaje en Twitter tras anunciar las futbolistas españolas una huelga en demanda de mejoras salariales: "Las futbolistas féminas profesionales quejándose porque no cobran igual que los hombres profesionales. Y yo me quejo porque el mes que viene disputo el título del Mundo, entreno todos los días y directamente no cobro ni un duro, me cuesta el dinero”, decía el mensaje.