Las multas por estacionamiento a los sanitarios complican la atención domiciliaria en Cantillana

Según explican, el centro sanitario no cuenta con vehículo oficial para los desplazamientos para la asistencia domiciliaria a personas con patologías que les impidan el traslado por sus propios medios . Aunque cuentan con una ambulancia para el Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias , consideran que “ no es necesario llamarla para que nos lleve uno a uno”. Por eso, “para facilitar la asistencia a la población de Cantillana siempre hemos visto bien ir en nuestro coche”. Para ello cuentan con un distintivo , que según explican fue facilitado por el Ayuntamiento, en el que se indica que es un vehículo en acto de servicio sanitario , y que exponen de forma visible en el parabrisas del coche .

Con todo ello, este martes se llevó a cabo una reunión con la alcaldía para trata el tema en la que participaron el jefe médico del centro de salud, el coordinador de enfermería y la Policía Local . La solución propuesta fue “que se iba a intentar tener más cuidado a partir de ahora , y que las multas interpuestas hay que pagarlas ”. Plantearon “hacer un distintivo nuevo”, pero sin concretar nada, explican los sanitarios. “Estamos muy descontentos, se nota el ambiente de trabajo, vamos con miedo a la hora de sacar el coche , no hay colaboración y recibimos un trato que no es agradable”.

De este modo, han decidido plantarse ante “una situación que no es coherente ni lógica y que afecta tanto a los sanitarios como a la población de Cantillana”. La primera medida ha sido dejar aparcados sus vehículos y desplazarse a pie a los domicilios de los pacientes. Con una media de 8 o 10 salidas diarias, el tiempo se verá dilatado e incluso puede darse el caso de que no atiendan a todos los usuarios. “La atención sanitaria va a cambiar no porque nosotros queramos sino porque no se nos aporta ningún tipo de solución, porque hemos sido multados reiteradas veces y las multas no las podemos asumir, a parte de que ya ponemos los coches y la gasolina”, explican.

Igualmente, barajan la convocatoria de una manifestación en Cantillana para dar visibilidad al problema, hacer constar su malestar y pedir soluciones. Para ello están trabajando con la asesoría jurídica del colegio de Enfermería sobre cómo proceder para su organización, así como coordinando con la Unidad de Gestión de la que forman parte (integrada por Cantillana, Tocina y Los Rosales, Villanueva del Río y Minas y Villaverde del Río) para buscar una fecha en la que pudieran asistir el mayor número posible del personal de los centros. “No queremos entorpecer el trabajo de nadie ni crear una guerra, queremos colaboración”.