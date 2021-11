Laura Sánchez: «Cuando estamos en algún lugar donde solo se nos hace daño hay que recogerse y volar»

Su expresión es sonora, rítmica y metafórica. Laura Sánchez se explica a sí misma y a su obra de forma poética. Como si la poesía fuese su forma natural de vida. Tal vez por eso escribir siempre formó parte de ella y acabó siendo un mandato de su entorno. “Toda la vida la gente me lleva diciendo que tengo que escribir un libro, pero nunca me había atrevido a pensar que podría hacer algo bonito como para compartirlo con el mundo y llegar a otros corazones”. Sin embargo, tuvo que atravesar “una historia de amor muy dolorosa” para sentir “la necesidad de escribir para poder sacarlo de mí”. Con la relectura del desahogo sobre el papel “me di cuenta de que no solo me había servido como algo terapéutico, sino que también podía escribir poesía y prosa poética”.