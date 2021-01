Lebrija combate los petardos con 10.000 globos de los deseos

Que parezca inevitable el petardeo de fin de año no significa que no haya alternativas. Lo ha demostrado Lebrija, el pueblo de la Caracolá y las corraleras, con una iniciativa de la Delegación de Fiestas de su Ayuntamiento que no ha dejado indiferente a nadie en toda la comarca. Justo después de las campanadas, y de forma sincronizada, cada familia lanzó al aire los que allí han llamado “globos de los deseos”, un total de 10.000 que compitieron en el cielo con las mismas estrellas, y que habían sido repartidos previamente por el Ayuntamiento: uno por vivienda. Ni la tímida lluvia se atrevió a empañar una noche llena de esperanza, como se encargó de subrayar el propio alcalde, Pepe Barroso (PSOE): “Este año quedará en nuestra memoria para siempre, y no precisamente por las cosas positivas que trajo, pero también por la enorme satisfacción por la altura humana y profesional demostrada por tantas y tantas personas cuya entrega y dedicación ha sido y es fundamental”.

A pesar de la distancia física, los lebrijanos estuvieron más unidos que nunca para festejar la entrada de 2021 de un modo tan especial.