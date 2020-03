Llama «payaso» al policía que le preguntó dónde iba

En Los Palacios y Villafranca, donde la Policía Local y la Guardia Civil se han puesto a una para advertir a la ciudadanía de que no se puede circular libremente por las calles sin una de las justificaciones que ya ha advertido el Gobierno tras el decreto por el estado de alarma por la crisis del coronavirus –ir al médico, a la farmacia o al súper, por ejemplo-, ya han caído las primeras siete multas por desobediencia en este sentido. También Protección Civil colabora con la megafonía, advirtiendo, pero no es suficiente. La primera denuncia ocurrió el domingo en la rotonda de entrada norte al municipio, la situada en la barriada de Los Ratones. El tipo circulaba con su coche cuando los agentes le dieron el alto para interrogarlo. El ciudadano contestó que estaba dando un paseo, según recoge la denuncia a la que ha tenido acceso este periódico, “ya que no le importaban las restricciones establecidas por la autoridad y que las labores que estaban realizando los agentes era una tontería”. Es más, según recoge la propia denuncia y han confirmado los propios policías, el denunciado tildó a los agentes de “payasos”. “Nos dijo que éramos unos payasos”, han recordado.

La infracción supondrá una sanción económica que oscila entre los 600 y los 30.000 euros, aunque la cuantía exacta la debe fijar la Subdelegación del Gobierno. “Nosotros no decidimos nada ahí, porque es una de las faltas tipificadas como graves dentro del baremo estipulado por este período de estado de alarma”, ha explicado el concejal de Seguridad Ciudadana, José Manuel Triguero.