Lo que se aprende en el instituto sí sirve en la vida real

En estos días no se ha atendido a la pizarra , no se han usado libros ni se han valorado la comprensión o las habilidades. Un amplio y variado programa, elaborado con la implicación de prácticamente todos los departamentos del centro , ha ahondado en el conocimiento y, sobre todo su aplicación práctica . Las aulas han sido sustituidas por espacios comunes y encuentros , que aunque dentro del instituto, han mostrado la traducción efectiva y material de lo que sus libros recogen en reglas y normas, fórmulas y teoremas. Y todo desde la óptica de la innovación, la sorpresa o la novedad .

Su lema es ‘Race your dreams’, corre por tus sueños. Esta máxima es la que da alas a estas primeras jornadas organizadas por el Ilipa Magna. Según explica Rafa Velázquez – jefe del departamento de Tecnología del Ilipa Magna y coordinador de las jornadas junto a la profesora Macarena Barrera – se han llevado a cabo “propuestas atractivas que habitualmente no se hacen en clase”, y que han servido para mostrar a los chavales que, lejos de ser una obligación, los años de instituto son un puente y una oportunidad desde la que construir no sólo su futuro, sino el de toda la sociedad. “Uno de los objetivos es motivarlos, que vean que no todo es estar sentado en una silla escuchando al profesor, que con su implicación se pueden hacer muchas cosas”.