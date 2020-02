Los acusados de matar a su excuñada niegan haber estado en su casa el día de los hechos

En primer lugar, y ante un jurado popular, ha declarado la primera acusada, la cual ingresó en prisión en 2018, a los dos años de los hechos después de que una testigo protegida la reconociera en una rueda de reconocimiento fotográfico, al que se presentó voluntariamente, tras asegurar que otra de sus hermanas, E.N.S., con la que guarda un gran parecido físico, acusada en un principio y que ha pasado 26 meses en prisión, "no era la persona a la que ella vio salir de la vivienda".

Los acusados --dos mujeres y el novio de una de ellas-- de matar, tras asestarle 61 cuchilladas con un cuchillo de cocina , en su vivienda de La Rinconada a su excuñada, la cual había mantenido una relación con un hermano de dos de las encausadas, fallecido por causas naturales unos meses atrás y con el que tenía una hija de tres años, han remarcado su inocencia y han asegurado que el 19 de abril de 2016, día en el que ocurrieron los hechos, "no estuvieron" en la casa donde apareció el cadáver.

Esta mujer ha asegurado que ella vivía en una pedanía de un pueblo cercano y que su cuñada "tenía un quiosco ilegal en su casa, que estaba siempre abierta y entraba y salía la gente todo el día". Respecto a la relación con la víctima, ha precisado que era "buena y que iba a su casa, junto a sus padres, una vez a la semana para ver a la niña", así como que la vio una semana antes y que "para nada" la obligaron a guardar el luto por su hermano "ni la controlaron".

Por último, ha señalado que se enteraron de lo sucedido por otro hermano. "Empezamos a llorar también pensando en mi sobrina, que se iba a quedar sola", ha señalado la acusada, quien ha lamentado, visiblemente afectada, que, a pesar de no tener ninguna relación con los vecinos de su cuñada, "la gente empezó a culparlas y se propagó el rumor por todo el pueblo".

Por su parte, la otra acusada, R.N.S., detenida tres días después de los hechos, ha asegurado que el 19 de abril de 2016 estaba regentando un quiosco que tiene en San José de La Rinconada, donde vive. "Lo abro a las 9,00 horas y lo cierro a las 23,00", ha asegurado, y ha destacado que accedió voluntariamente a la realización de las pruebas de ADN.

"La relación con mi cuñada era normal, las dos teníamos un quiosco y hablábamos de los precios de las chucherías", ha señalado la acusada, también a preguntas de su letrado, y ha asegurado que "no los visitaba con frecuencia", sino que se veían en casa de sus padres.

De igual forma, ha hecho hincapié en que no tenía ninguna relación con los vecinos de ésta, es más ha recordado que "una vez su hermano y su cuñada se pelearon con unos vecinos de la calle, con los que se llevaba muy mal, con palos y cuchillos y hubo denuncias". De hecho, la víctima cuenta con antecedentes policiales.

Tras negar que le quisieran quitar a la niña o le impusieran guardar el luto por su hermano, ha precisado que ella es "una gitana moderna y que se puso una camisa negra" por respeto a sus padres, así como que cuando se enteraron de su muerte su familia quedó "destrozada" además de por los rumores que había por el pueblo. "Tenemos un hermano que están mal, es esquizofrénico, y la gente nos echó la culpa", ha manifestado.

Por último, la que era pareja de esta acusada, F.J.M.R., ha asegurado que el día 19 de abril estuvo en su casa "desde las 6,00 horas hasta las 14,00" y que no conducía el coche, en el que supuestamente les vieron huir, porque no tiene carné y no sabe conducir, y que accedió voluntariamente a hacerse las pruebas de ADN.