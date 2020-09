Los alcaldes de la Sierra Morena vuelven a plantar cara a la despoblación

Uno de los principales quebraderos de cabeza de los últimos años en la comarca es el de los transportes. La Sierra Morena de Sevilla ha asistido a una progresiva disminución de autobuses y servicios de transporte ferroviario, por lo que solicitan al Ministerio que fuerce a las Comunidades Autónomas a prestar unos servicios básicos sin basarse en estudios de números de usuarios, ya que, señalan “si los horarios no dan cobertura a la necesidad real, no hay uso y si no hay uso no hay servicios”.