‘Los amores de Zeus’ vuelve a Écija el 15 y 16 de octubre

El martes 15 de octubre vuelve a Écija el mosaico romano de ‘Los amores de Zeus’. El Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH), donde la pieza lleva desde diciembre de 2017, ha confirmado que los trabajos de embalaje y levantamiento del depósito se llevan a cabo ese día.

En el IAPH se han hecho cargo de la restauración de ‘Los amores de Zeus’, un impresionante vestigio de la Écija romana, datado en el siglo II, desenterrado en los primeros meses de 2015 en las excavaciones arqueológicas de la Plaza de Armas, el Picadero, el lugar al que vuelve el mosaico para ser colocado y expuesto en el mismo punto en que fue hallado.

Vuelve por partes y en dos tandas. Hasta que la primera de ellas no se coloque en el Picadero no se traerá la siguiente remesa de piezas desde el IAPH. El trabajo de implantación in situ es inédito y los expertos no se atreven a aventurar cuánto puede durar, aunque calculan que ‘Los amores de Zeus’ no estará completo hasta noviembre, al menos.