Los Chanclas estrenan el teatro municipal de su pueblo

El célebre grupo de agropop No me pises que lleve chanclas, liderado por el músico Pepe Begines, hermano del cineasta Álvaro Begines –a la sazón también guitarrista del grupo-, ofrecerá un concierto en el teatro municipal Pedro Pérez Fernández de su pueblo, Los Palacios y Villafranca, por primera vez en sus 25 años de historia, si bien es cierto que cuando Los Chanclas empezaron, a comienzos de los años 90, el teatro no había sido construido aún. El caso es que va a ser la primera vez que el grupo actúe en el teatro de su localidad natal, en el marco del ciclo de cine documental de directores palaciegos que se ha incluido este verano en la segunda edición del programa Este verano me quedo contigo.

En la Plaza de España se exhibió, en pantalla grande, el documental dirigido y producido por el propio Álvaro Begines con el título de “Por humor a la música”, donde se hace recapitulación de la historia del grupo. Y en el mismo acto se presentó el cartel del concierto, que será el próximo sábado 27 de noviembre a las 20.30 horas.

Fueron los propios hermanos Begines, junto al batería Pepe Lineros y la concejala de Hacienda y Recursos Humanos, Rocío Lay, los encargados de descubrir el cartel anunciador del concierto. Las entradas anticipadas pueden adquirirse a través de la página www.giglon.com al precio de 15 euros. En taquilla, costarán 17.

“Otra manera de despachar la música”

Pepe Begines, vocalista del grupo, aseguró que “es un deseo cumplido”. “Nunca habíamos actuado en el teatro municipal y es otra manera de despachar la música, de una forma más íntima”, dijo, y añadió: “Nuestra intención es preparar un concierto muy especial para ese día”.

Lay, por su parte, resaltó el bagaje tanto del grupo como de Pepe Begines ya como solista y de su hermano Álvaro como director de cine (Por qué se frotan las patitas, Un mundo cuadrado, etc.) e insistió en que el concierto del 27 de noviembre será sin duda “un reencuentro con el grupo de agropop que ha llevado el nombre de Los Palacios y Villafranca por todos los rincones de nuestro país y fuera de él”. En cuanto al documental, el propio director explicó que “contando las cosas más cercanas de nuestras calles y gentes, de apreciar lo que tenemos, del campo, de la marisma cercana, contamos los sentimientos, que son la base del mundo”. “Los Chanclas utilizamos lenguajes universales como el humor y la música, y es lo que se refleja en el documental, pues junto con mis compañeros intenté contar de dónde venimos, nuestros principios y hasta dónde habíamos llegado”.