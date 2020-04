Los floricultores sevillanos pierden ya 15 millones de euros

El sector de la flor cortada fue uno de los primeros en verle las orejas al lobo tras irrumpir la crisis por el COVID-19. Se trata de uno de los pocos sectores productivos de perecederos que no solo tiene paralizada la venta, sino que es tal vez el único cuyo producto -considerado además un lujo- no aguanta más de diez días en reserva. Y para colmo, la crisis ha llegado en el mejor momento, es decir, el peor, según se comprueba ahora: con la irrupción de todas las fiestas primaverales. Y sin fiestas no hay flores. El confinamiento arrancó justo después de una inversión mayúscula, como todos los años, para el Día del Padre, y ya cuenta con unas pérdidas inimaginables para el Día de la Madre. Entre tanto, le ha dolido especialmente la cancelación de la Semana Santa o de las Primeras Comuniones, entre otros eventos primaverales. Pero de momento, mientras las asociaciones agrarias han pedido ayudas extraordinarias a las administraciones para no dejar morir al sector, la Junta de Andalucía ha pedido auxilio al Gobierno y el Gobierno ha pensado en Europa.

El pasado viernes, el parlamentario de Adelante Andalucía Ismael Sánchez pidió ayudas para el sector de la flor cortada, con tan “fuerte implementación”, dijo, en Sevilla capital, en Los Palacios y Villafranca, Lebrija y municipios del Aljarafe, porque ya pierden “15 millones de euros”.

Sánchez afirmó en un comunicado que “el sector agrícola de la flor cortada está viviendo tiempos especialmente difíciles a consecuencia de la crisis sanitaria y económica provocada por el Covid-19" y ha subrayado que "la supresión de todos los eventos de primavera ha dejado sin vender toda la producción de flor".

Ante esta situación, el parlamentario andaluz ha valorado que entre las medidas urgentes del Gobierno de España para hacer frente al Covid-19, "se encuentre la posibilidad de que las producciones agrícolas de carácter estacional, como la flor cortada, puedan optar a prestaciones por cese de actividad cuando su facturación media en los meses de campaña se vea reducida al menos en un 75% en relación con los mismos meses de la campaña del año anterior".

En este mismo sentido, Sánchez ha valorado que el Ministerio de Trabajo y Economía Social haya informado ya de “la posibilidad de contratación de trabajadores del campo una vez terminen sus campañas agrícolas”. Este Ministerio, a través del Servicio Público de Empleo, destinará más de 161 millones de euros para Andalucía del Programa de Fomento del Empleo Agrario para la contratación directa de trabajadores del campo”, según ha explicado el grupo Adelante.

"Sin duda, estamos hablando de medidas que vienen a proteger y dar soporte al tejido productivo y social y a minimizar el impacto y facilitar que la actividad económica se recupere en cuanto empiece a remitir la situación de emergencia de salud pública por la que estamos atravesando y que juntos superaremos, pero ahora le toca mover ficha a la Junta y, con recursos propios, apoyar al sector”, ha insistido Sánchez.

Precisamente la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta envió hace más de una semana un escrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para ofrecerle datos y para recordarle la complicada situación que atraviesa el sector de la flor cortada y de la planta ornamental. En este sentido, solicitó al Gobierno central que instara a la Comisión Europea a adoptar medidas excepcionales y urgentes para respaldar a estos profesionales, que están sufriendo una perturbación grave del mercado a causa de la crisis del coronavirus, con el fin de compensar las pérdidas y los gastos que se ven obligados a realizar para la retirada y destrucción de flores, plantas ornamentales y cultivos y la reposición de las producciones.