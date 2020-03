Los Palacios contabiliza su primera muerte en tres contagios

El alcalde de Los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle, ha informado este lunes de que la localidad ha contabilizado la primera muerte de un vecino contagiado de coronavirus Covid-19, de un total de tres personas de la localidad infectadas ya de dicho virus.

Según ha precisado a Europa Press Juan Manuel Valle, tras tener constancia de dos personas de la localidad contagiadas de coronavirus Covid-19, la primera de ellas ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Virgen de Valme, el pasado sábado por la mañana la familia de una tercera persona contagiada de este virus informó del fallecimiento de la misma durante la madrugada previa.

Según ha detallado el alcalde, esta persona habría ingresado el pasado viernes en el hospital a cuenta de su estado, falleciendo durante la posterior madrugada pese a los cuidados administrados.

A ello se suma, según ha indicado, los casos de vecinos de la localidad que dada su sintomatología cumplen cuarentena por prescripción médica pero que al no ser sometidos a pruebas médicas como tal, "no pueden saber" de manera fehaciente si son portadores del virus o no.