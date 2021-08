Los Palacios exige a Endesa que renueve sus transformadores para evitar cortes de días enteros

No ha sido la primera vez este año, aunque en esta ocasión la duración del corte y la situación de 46º aumentaron la gravedad de lo sucedido. Más de 300 viviendas de una zona próxima a la Avenida de Utrera sufrieron el corte tras el incendio ocurrido en el interior del centro de transformación situado en la calle Fernando Villalón del municipio, en los bajos de un edificio de viviendas que afortunadamente no se vieron afectadas por el fuego. Los bomberos locales lo sofocaron rápidamente el fuego, pero el suministro no volvió hasta el día siguiente, tras los trabajos oportunos.

El Ayuntamiento, en este sentido, ha enviado una carta a Endesa, concretamente a su empresa filial E-Distribución, responsable del mantenimiento y suministro eléctrico en toda la localidad, para pedir explicaciones. En la misiva, el Consistorio exige a los responsables “las necesarias actuaciones de mejora en las instalaciones y en el mantenimiento de los centros de transformación de nuestra localidad”.

Reclamaciones

El Ayuntamiento palaciego, por otro lado, ha animado a los vecinos afectados por los daños y perjuicios a interponer una reclamación a través del teléfono gratuito de la distribuidora eléctrica: 900 878 119.