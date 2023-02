Los Palacios quiere recuperar los pozos de La Corchuela para evitar el desastre de la sequía

En Los Palacios y Villafranca, destacada huerta de toda la provincia de Sevilla, municipio con mayor superficie dedicada a invernaderos y emblema del tomate, se han encendido todas las alarmas después de que en las dos últimas cosechas se haya roto una tendencia de producción al alza que, si hubiera seguido como en la última década, estaríamos hablando de 16 millones de kilos de tomates en el ejercicio 2022. No ha sido así por la sequía contumaz que no solo atenaza el campo, sino que en este pueblo tan agrícola ha hecho que cientos de agricultores dejen de sembrar ante un panorama tan falto de agua.

Si en la primera cosecha evaluada el pasado mes de octubre, la Asociación de Productores del Tomate (que integra a las tres cooperativas locales y al propio Ayuntamiento) ya hablaba de una diferencia de medio millón de kilos con respecto al mismo período del año anterior, la próxima cosecha ya se intuye porque se ha acabado la siembra, y los números vuelven a señalar un claro descenso debido a la misma razón: la falta de agua. Así lo señaló, de hecho, Pedro Parejo, el nuevo presidente de la mayor cooperativa agrícola del municipio, Las Nieves, cuando tomó posesión de su cargo el pasado verano. La situación la han terminado de asumir igualmente las otras dos cooperativas, Frupal y Parque Norte, y sobre la mesa de la última reunión de productores del tomate en el Consistorio se ha puesto ya la documentación que refleja una indudable realidad: la sequía está mermando la producción del tomate palaciego y lo único que sube sin freno es el precio.

En este sentido, el alcalde, Juan Manuel Valle (IP-IU), ha informado a los presidentes de las tres cooperativas de una idea que ya se amasaba desde este otoño en la cooperativa Las Nieves: pedir a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) el cambio administrativo de uso de los pozos del parque periurbano de La Corchuela que, aunque no estén exactamente en el término municipal palaciego, sí son de titularidad municipal y albergan hasta 800 hectómetros cúbicos de agua. La idea es que la CHG autorice que esa agua sea para riego agrícola y no para abastecimiento de la población, como de hecho no es desde el siglo pasado, cuando del abastecimiento se empezó a encargar primero Emasesa y luego Aguas del Huesna.

Agricultores y Ayuntamiento han recordado estos días que ya se hizo una excepción en el uso del agua de los pozos de La Corchuela cuando la sequía de principios de los 90. El alcalde ha señalado que el pasado mes de noviembre tuvieron una reunión con la cooperativa encargada de las bombas de riego y con la propia cooperativa Las Nieves para empezar los trámites de esa posible solicitud, pero el asunto no parece cobrar celeridad y “ya tenemos toda la documentación actualizada”, pues hoy mismo se le va a mandar una carta al presidente de la Confederación, Joaquín Páez, solicitándole “una reunión urgente” para que “ellos nos alumbren sobre qué podemos hacer”.