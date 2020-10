Los Palacios sobrepasa la tasa del 700 mientras sus políticos discuten si solicitar un cribado masivo

Hace poco más de una semana que Los Palacios y Villafranca sobrepasó ese límite psicológico de los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Y los casos de positivos en coronavirus no han cesado de crecer. De hecho, hoy la tasa acaba de sobrepasar otra barrera, la de 700. Con 269 positivos en las dos últimas semanas, de los que 89 han sido diagnosticados en los últimos siete días, la población se ha tomado el nuevo estado de alarma con confinamiento perimetral del pueblo con cierta serenidad. Pero el grupo municipal del PSOE, el principal de la oposición, ha solicitado al equipo de Gobierno de Juan Manuel Valle (IU) que solicite a su vez a la Consejería de Salud y Familias de la Junta la ejecución de cribados masivos “como ya se ha hecho en Utrera, Los Molares y otros municipios, teniendo en cuenta que en las últimas semanas se está dando una subida muy elevada de personas contagiadas, ubicándose la cifra de contagiados en más de 250 personas”, según ha recordado el portavoz socialista, Juan Diego Valverde, en una rueda de prensa que ha caído fatal en el equipo de gobierno, pues, según ha declarado hoy la concejala delegada de Sanidad, Carmen María Molina, “él sabe perfectamente que tanto el alcalde como yo tenemos el teléfono siempre abierto; que lo hemos informado, tanto a él como a los otros portavoces de la oposición, de cualquier novedad durante toda la pandemia; y lo que tiene que hacer es preguntar antes de hablar, pues, si como dice, no sabe si el Ayuntamiento ha pedido esos cribados, que se informe antes”.

Según Molina, “hemos estado en contacto permanente con la Delegación Territorial de Sanidad de Sevilla, hablo casi todos los días con ellos y nos han insistido en que no es cuestión de que lo pidamos, sino que se hacen los cribados o no por criterios absolutamente epidemiológicos, según unos criterios que no son solo el de número de casos, sino otros muchos como la población, los grupos de riesgo, etc”. Molina ha recordado que en Utrera, por ejemplo, el número de infectados y muertos en su residencia de ancianos “ha sido tremendo”, mientras que en la de Los Palacios y Villafranca, “estamos limpios de momento”.

La tasa de positivos por cada 100.000 habitantes ha bajado ahora en Utrera a 481. En El Palmar de Troya, la tasa se sitúa en 1.453. Otros municipios que superan con creces a Los Palacios y Villfranca son Pedrera, con una tasa actual de 3.042; Estepa, con 1.535; Écija, con 1.088; Lantejuela, con 1.914; El Saucejo, con 1.027; Castilblanco de los Arroyos, con 966; o Cantillana, con 842.