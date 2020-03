Los Palacios y Villafranca no cobrará tasas municipales a sus autónomos

Si esta medida se aprueba finalmente, podrá tener imitadores. Se trata de la eliminación de las tasas municipales que pagan empresas, comercios y autónomos de Los Palacios y Villafranca. Que se les perdone durante el período de tiempo que dure el estado de alarma. Así lo ha anunciado el alcalde palaciego, Juan Manuel Valle (IU), después de que el grupo municipal del PSOE haya registrado la propuesta en el Ayuntamiento y pedido un pleno extraordinario en el que se aprueben no solo estas medidas, sino otras “cuyo fin sea el de tomar medidas que faciliten a los vecinos de Los Palacios y Villafranca solventar las dificultades por la que puedan pasar durante el periodo que dure el Estado de Alerta”, según el portavoz socialista, Juan Diego Valverde.

Aunque de acuerdo con la propuesta, el regidor palaciego la ha recibido de mal grado porque “en la junta de portavoces del pasado jueves informé precisamente de que se les iba a devolver a todos los usuarios de talleres municipales, Escuela municipal de Música y Danza, etc, la cuota por el período que no acudan por el cierre”. El caso es que la medida ya se está gestionando para hacerla efectiva a partir de mañana y parece haber consenso entre el principal partido de la oposición y el equipo de gobierno con mayoría absoluta. El regidor palaciego se lo ha trasladado así incluso a la Asociación de Comercio Ambulante del Bajo Guadalquivir, para confirmar que tampoco los comerciantes del mercadillo de los miércoles tendrán que pagar tasa alguna al no poder montar sus puestos, en principio, durante el mes de marzo.

El portavoz socialista, por su parte, ha lanzado hoy un vídeo en el que explica que su propuesta se centra “en servicios como la recogida de basuras a establecimientos o los costes por la publicidad en vías públicas que no podrán llevarse a cabo y que, de no suprimirse, supondrán una nueva dificultad para las economías de las empresas, los autónomos y los comercios locales”. Valverde ha insistido en que “estas medidas son solo de ámbito municipal, las que pueden tomarse desde el Ayuntamiento, pero podrán ser complementarias a otras ayudas que lancen desde el Gobierno central o la Junta de Andalucía”.