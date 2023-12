Los policías locales de Los Palacios, en chándal y en pie de guerra

Los agentes de la Policía Local de Los Palacios y Villafranca, más de una treintena, llevan desde el pasado fin de semana sin hacer ninguna hora extra porque están “muy hartos” de que no se les pague ninguna en casi todo lo que llevamos de 2023, según han explicado ellos mismos a este periódico. “No es solo ya que nos deban el dinero porque se haya acabado la bolsa de gratificaciones destinada para ello en el Ayuntamiento, sino que ni siquiera nos dan una explicación, aunque para otras cuestiones, como los festejos, siempre hay dinero nuevo que inyectar”, han criticado varios de ellos, que llevan días patrullando en chándal para ostentar el enfado de la plantilla, muy falta de todo, hasta de uniformes, “que tenemos que comprarnos de nuestro bolsillo”, aseguran. Como no piensan hacer ninguna hora extra más, en el pueblo no hay más patrullas que la que esté de servicio en cada momento (cuatro o cinco policías), por lo que especialmente los fines de semana y en eventos importantes como la Media Maratón que se avecina –el domingo 17 de diciembre-, el municipio adolece de la seguridad necesaria.

“Voy a ir con la ropa que yo quiera que para eso me la tengo que comprar yo”, asegura uno de los agentes, que ha ratificado estos extremos y que recuerda “el abandono al que nos tiene sometido el delegado de Seguridad Ciudadana, José Manuel Triguero”, a quienes no solo los policías han pedido la dimisión, sino también el PP. Según los agentes, llevan más de una década sin cursos de formación de ningún tipo, “y los que hacemos nos los tenemos que pagar nosotros mismos”, añade un compañero que critica que la tasa de delitos haya bajado en el municipio por la sencilla razón de que muchos de ellos están vinculados a la seguridad vial y “llevamos demasiado tiempo sin alcoholímetros”. “El Ayuntamiento quiere proyectar ante la ciudadanía una mala imagen de nosotros, y la gente no saben las razones reales que hay detrás de nuestra lamentable situación”, insisten muchos de los que, hace una década, participaron en la manifestación en la puerta del domicilio del alcalde, Juan Manuel Valle (IP-IU), porque se les debía hasta nueve nóminas. La situación, once años después, es muy distinta, “pero el abandono en el que estamos es mucho peor”, aseguran ellos.