Los usuarios alaban el protocolo de seguridad de las instalaciones deportivas de la Sierra Morena

En la mañana de este jueves ha tenido lugar una nueva reunión entre los concejales y los técnicos del Área de Deportes de los ayuntamientos de Alanís, Cazalla de la Sierra, Guadalcanal, El Pedroso y Las Navas de la Concepción.

La reunión, celebrada en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Guadalcanal ha supuesto el tercer encuentro de este tipo desde que se iniciara la pandemia de COVID-19. Precedieron al mismo el primero, celebrado en Cazalla de la Sierra, donde se puso en común un protocolo de desinfección en las instalaciones deportivas que cada consistorio decidiera abrir una vez finalizado el estado de alarma. Con sede en Las Navas de la Concepción llegó un segundo encuentro en el que se trató el tema de las competiciones deportivas que cada ayuntamiento organiza durante los meses de verano. Una decisión que quedó en el aire en función de la pandemia y que finalmente se optó por desestimar.

En esta tercera reunión el tema a dilucidar ha sido el de las Escuelas Deportivas. En un principio cada ayuntamiento había diseñado distintas actividades a realizar, en un hipotético escenario y siempre en función del coronavirus, para que los más pequeños pudieran llevar a cabo la práctica deportiva por categorías. Sin embargo, la situación actual ha hecho que algunas localidades hayan dado marcha atrás y, por tanto, decidan no llevar a cabo dichas actividades. Es, por ejemplo, el caso de Cazalla de la Sierra o Las Navas de la Concepción que ya han decidido no organizar nada y ni tan siquiera poner a entrenar a los equipos de fútbol de las distintas categorías. En el aire ha dejado la decisión Guadalcanal. En esta localidad, la única de la comarca cuyo campo de fútbol es de hierba natural, se ha querido poner el centro de atención en el deseo de los niños de realizar partidos, en su misma categoría y con niños de su propio pueblo, en dicho campo de fútbol. No obstante, la responsabilidad que conlleva este acto hace que ahora mismo la posibilidad de realizar dichos encuentros sea incierta. Quienes si están realizando entrenamientos, durante un día a la semana, son los chicos y chicas de las distintas categorías de fútbol base de Alanís. Por su parte, El Pedroso, aunque en su seno no haya ningún positivo en la última oleada, han decidido ser cautos y cerrar todas las instalaciones deportivas a excepción de las pistas de tenis y atletismo.

Con respecto al comienzo de las competiciones deportivas de los más pequeños el futuro también entraña cierta incertidumbre y se cree, por razón lógica y coherente, que tan solo en vista del comienzo del curso escolar se podría contemplar la posibilidad de su desarrollo.

En cuanto a los eventos deportivos locales, una vez más los presentes han ratificado que no se llevarán a cabo, y menos aún tras los nuevos rebrotes. Eso sí, todos han destacado la buena aceptación que ha tenido el protocolo de seguridad y desinfección que se ha aplicado en los cinco pueblos. Así, técnicos y concejales han dado a conocer que las instalaciones gozan de muy buena afluencia y también han resaltado testimonios, tanto de los usuarios locales como otros de personas que se desplazan a disfrutar de sus instalaciones, en los que se les ha dado la enhorabuena por tal labor. Hay que recordar que en el protocolo adoptado en la primera de la reuniones se contemplaba la toma de temperatura, la desinfección de manos y calzado, así como de la instalación antes y después de cada uso, y la necesidad de portar mascarilla hasta el comienzo de la actividad y tras la misma. A estas medidas se le ha unido la del registro de los usuarios, sus nombres, apellidos y teléfonos para facilitar a los sanitarios una herramienta eficaz a la hora de localizar cualquier contagio.

La reunión de este jueves ha vuelto a ser catalogada como positiva por los presentes y se ha decidido convocar un nuevo encuentro para el próximo 17 de septiembre en Alanís. Un encuentro que servirá para observar la evolución de la pandemia y tomar nuevas medidas en torno a la práctica deportiva en los pueblos de la Sierra Morena de Sevilla.