María Eugenia Moreno, alcaldesa de Huévar: «Cuando llegamos, estábamos en quiebra y nos cerraban puertas»

La alcaldesa de Huévar del Aljarafe realiza una fotografía de tres años al frente del Ayuntamiento. En su caso es una redundancia, porque la foto es su pasión y profesión, y la alcaldía es, como todo en política, circunstancial.

Asegura que la economía del Ayuntamiento era su preocupación al llegar, pero el último informe de pago a proveedores publicado por el Ministerio de Hacienda sitúa a “cero” la cifra actual.

Según el citado informe, la localidad cerró 2021 con un promedio de pago de 14’90 días a los proveedores tras la presentación de las facturas. “No debemos olvidar que cuando llegue a esta alcaldía en junio de 2019, el Ayuntamiento tardaba más de 400 días en pagar las facturas”, explicaba esta semana.

¿Cuál es la base de la política económica del Ayuntamiento?

Cuando llegamos nos encontramos con una situación caótica y unas arcas quebradas y muchas puertas cerradas. Cuando te encuentras que el Ayuntamiento no puede avanzar como está y que tiene una losa en deuda que llega a los 20 millones de euros con Seguridad Social y Hacienda, lo primero que optamos fue por no gastar más de lo que tenía. Te resumiría la base de todo en economía pura, la del Ayuntamiento como la gestión de la economía de una casa, la de todos los hervenses.

¿Cómo funciona de forma rentable un ayuntamiento de un pueblo de menos de 3.000 habitantes?

No se habla de rentabilidad sino de viabilidad. Como te digo antes, la situación era caótica y así no se podía estar. En parte contesto a lo mismo, no se puede gastar mas de lo que hay, hay que aplicar qué es lo que tenemos. Lo que busco es la viabilidad y poder darle servicios a los ciudadanos de Huevar, pero sin gastar más de lo que tenemos.

En el listado de pueblos de la provincia Huévar aparece con deuda cero ¿qué supone eso para usted, como vecina y como alcaldesa?

Un orgullo como vecina alcaldesa, porque yo me considero una vecina más, porque yo soy alcaldesa porque así lo he trabajado y soñado. Como vecina/alcaldesa, una satisfacción muy grande. Durante años dijimos que las cosas en Huévar se estaban haciendo muy mal y siempre hemos dicho que las cosas se podían hacer de otra manera y mejor. Hemos demostrado en menos de dos años que lo que decía era cierto, y cómo se dice en Andalucía, el movimiento se demuestra andando, y hemos llevado a Huévar al sitio de donde nunca debería haber dejado de estar, en el mejor de los sitios de la provincia y ser uno de los pueblos referentes de toda España.

¿Tiene pensado presentarse a la reelección?

Sí. El proyecto que yo traía, aunque se vio algo más mermado por la dura y complicada pandemia que nos llegó y estamos atravesando, tiene que continuar. Por supuesto que si Dios quiere, en las elecciones de 2023, María Eugenia Moreno irá encabezando la lista por el PP al Ayuntamiento de Huévar.

¿Temió usted que la imagen de su pueblo quedase dañada por el escándalo de los papeles de principios de legislatura?

Bueno, comenzó la legislatura con una situación muy extrema, y digamos que fue otro capítulo más que tenían de gobernar los que estaban antes de yo llegar. Se supera sin perder nunca el objetivo, que era y es llevar a Huévar a lo mejor, y se han vivido situaciones muy extremas. Es un capítulo más que se generó gracias a la forma de gobernar de los anteriores.

¿Cuáles son los retos de futuro que tiene en mente?

Sur llevando a Huevar a lo más alto, seguir generando oportunidades para todos. Estamos elaborando un presente formidable, somos muy atractivos para los inversores. Queremos generar empleo para todos, y devolver a los vecinos la dignidad que otros le quisieron robar.