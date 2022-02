Maribel Montaño, nueva secretaria general del PSOE de Carmona

El PSOE de Carmona ya tiene nueva Comisión Ejecutiva Local tras permanecer dos años y medio bajo las directrices de una gestora. La llegada a la secretaría general andaluza de Juan Espadas y de Javier Fernández, ex alcalde de La Rinconada, a la provincial de Sevilla ha acelerado el proceso, saliendo ganadora la única candidata presentada, la sanchista Maribel Montaño, en unos comicios con una abstención de casi el 51% de los escasos 126 militantes en activo de la Agrupación Socialista Julián Besteiro carmonense.



La lista de Montaño se compone de un total de 21 personas. La elección de la única candidata presentada también ha traído consigo el nombramiento del ex alcalde entre 2007 y 2011, Antonio Cano, como presidente de los socialistas de Carmona. Los comicios se desarrollaron el pasado domingo 13 de febrero con una participación del 49,2%. Del total de los mencionados 126 socialistas carmonense con carné, han ejercido su derecho sólo 62 militantes. De esas 62 personas, 49 votaron a favor de la candidatura de Montaño (38,88% del total de militantes); y 13 papeletas en blanco, clara muestra de que la lista, lejos de conseguir la unidad pretendida, ha conseguido dejar en casa a más de la mitad de los afiliados.



Un total de diecisiete secretarías forman el nuevo PSOE local, dejando al actual portavoz municipal, Agustín Guisado, y candidato a las elecciones de 2019, en una posición de menor relevancia de cara a reeditar el puesto para 2023. Guisado ostentará la primera vicesecretaría general institucional. Dos ex concejales de la etapa de Cano, Carmen González y Antonio Pinelo, vuelven con más fuerza orgánica tras los casi tres años de gestora. González, como primera vicesecretaria general orgánica, trabajando codo con codo con Antonio Pinelo, que ostentará el cargo de secretario de organización.



Precisamente, durante la negociación de las listas las pasadas semanas, el sector crítico del PSOE de Carmona ha criticado esta designación por parte de Maribel Montaño. Los críticos han indicado a este medio que llevaban negociando dos semanas “una digna y coherente incorporación en su nuevo equipo”, algo que, finalmente, no ha sido posible.



El principal motivo que esgrime este sector es que deberían haber tenido, en el nuevo PSOE de Carmona, una representación proporcional, logrando, al menos, la incorporación de alguno de sus miembros a la secretaría de organización, cargo al que, finalmente, ha sido elevado Antonio Pinelo. Los otros motivos apuntaban a un proyecto de renovación y regeneración interno real y efectivo y una mayor transparencia dentro del partido.



Todas estas premisas, según indican, “fueron rechazadas”, y critican que las secretarías de peso “se las hayan repartido entre los compañeros que llevan a sus espaldas la triste carga de ser los responsables directos de los fracasos electorales de los últimos tres comicios locales”, apostillan. Por último, reinciden en que, con estas decisiones, la nueva secretaria general socialista, Maribel Montaño, junto a Javier Fernández “no han tenido ningún interés en cambiar nada y modificar los modelos de funcionamiento que nos han traído a la situación que en el día de hoy vive el socialismo de Carmona”, concluyendo que “tanto Maribel como el partido han perdido una gran oportunidad de cambio y avance hacia la recuperación del gobierno municipal”.



Cabe recordar que a finales de 2019, justo antes de la entrada de la gestora, el PSOE local tenía un total de 143 militantes. Actualmente, sólo son 126 y la recuperación de los afiliados perdidos durante la última década -que superaba la cifra de 200- es uno de los muchos retos, junto al grave cisma interno, a los que se enfrenta Maribel Montaño en su vuelta a la primera línea política local, tras su paso por el ayuntamiento de Sevilla y el gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero. La carmonense ganó las elecciones municipales de 1995 y 1999, pero no pudo gobernar tras el pacto de gobierno alcanzado en ambos comicios por IU y el PP.



Mensajes de enhorabuena



Por su parte, el actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Carmona y candidato en las últimas elecciones de 2019, Agustín Guisado, felicitó en sus redes sociales a Maribel Montaño y a toda la ejecutiva en un escueto mensaje en el que afirmaba que “a partir de ahora, continuaremos juntos un camino, con el apoyo de la Agrupación Julián Besteiro, y cuyo objetivo es recuperar la confianza ciudadana”, afirmaba



Lista Completa

■ Secretaría General: Maria Isabel Montaño Requena

■ Presidencia: Antonio Cano Luis

■ 1ª Vicesecretaría General Institucional: Agustin Guisado del Moral

■ 2ª Vicesecretaría General Orgánica: Maria Carmen González Ortiz

■ Secretaría de Organización y Administración: Antonio Manuel Pinelo Gômez

■ Secretaría de Política Municipal: Ana Mª López Osuna

■ Secretaría de Política Institucional: Juan Antonio Gago Rodriguez

■ Secretaría de Estrategia y Acción Electoral: Gracia Mª Muñoz Barrera

■ Secretaria de Igualdad: Rafaela Muñoz Raya

■ Secretaría de Derechos de la ciudadanía: Francisco Manuel Varet López

■ Secretaría de Ideas, Programa y Nuevas Oportunidades para Carmona: Ramón Rodriguez Gómez

■ Secretaría de Formación y Nueva Militancia: José Luis Román Cruz

■ Secretaría de Servicios Públicos y Acción Sindical: Isabel Rodriguez Alvarez

■ Secretaría de Memoria Democrática: Trinidad Luisa Saas de los Santos

■ Secretaria de Hábitat Urbano y Transición Ecológica: Gloria Lillo Tejada

■ Secretaría de Infraestructura y Mantenimiento: Juan José Calzada Osuna

■ Secretaría de Dinamización de la Casa del Pueblo: Mª Gracia Calderón Reyes

■ Secretaría de Diversidad y Equidad: Rocío Caballero Barrera

■ Secretaría de Desarrollo Cultural y Patrimonial de Carmona: Manuel Prieto León

■ Secretaría de Juventud y Educación: Eduardo Fernández González

■ Secretaría de Participación Ciudadana y Asociaciones: José Luis Peña Ávila