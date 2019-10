Más de 800 personas reclaman «unos servicios sanitarios dignos»

Los alcaldes consideran “un éxito total la convocatoria”, aunque afirman que “si no se nos dan soluciones seguiremos movilizándonos hasta conseguirlas, convocando más movilizaciones incluso en la capital, ante la Junta de Andalucía”. Y es que los alcaldes afirman que “ya ha finalizado el plazo de las propuestas por mejorar, así como la prudencia que se ha tenido en todo momento, y ha terminado porque no nos han escuchado: ahora lo que toca es movilizarnos y luchar por unos servicios dignos de salud”.

El gerente del Hospital y del Área Sanitaria de Osuna, Ricardo Gil-Toresano, ha atendido a los concentrados para informarles de que “el problema es que no encontramos médicos en la bolsa: no hay médicos en paro que podamos contratar para sustituir en vuestra zona”. “Por mucho que os manifestéis no puedo hacer nada porque no encuentro médico por mucho que quisiera; no es problema de dinero sino de ausencia de médicos en paro”, ha dicho a los concentrados Gil-Toresano, que asegura que “se está haciendo todo lo posible por solucionarlo”.