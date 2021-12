1.- Reciente ganadora de la quinta edición del programa de formación y capacitación para el emprendimiento GIRA Mujeres con “Turismo de Pueblo”. Cuéntanos de qué trata el proyecto.

Turismo de pueblo es una plataforma online donde los municipios de menos de 20.000 habitantes a través de un pago recurrente mensual o anual pueden crear asistentes virtuales multilingües para que funcionen como guías turísticos a través de mensajería instantánea móvil. De esta manera, este tipo de localidades cuentan con una oficina virtual ofreciendo un servicio automático e instantáneo todos los días del año con el fin de proporcionar a los turistas nacionales y extranjeros qué hacer, qué visitar y qué comer.

Además tiene por objetivo poner en valor las costumbres, historia y gastronomía de la España vaciada atrayendo a visitantes e impulsando la actividad económica...

2.- Siendo emprendedora, ¿Qué te lleva a unirte al Gira Mujeres de Coca Cola?

Uno de los estímulos que me llevó unirme a Gira Mujeres era visibilizar localidades más pequeñas que tienen su historia, pero que no todo el mundo conoce como es el caso de mi lugar de origen, El Castillo de las Guardas, siendo este motivo de inspiración. Esto me llevó a pensar, cómo podría aportar mi granito de arena para potenciar a otros municipios que se encontraban en la misma situación y cómo podría darlos a conocer. Además, me llamaba mucha la atención el poder impulsar el emprendimiento femenino en zonas rurales.