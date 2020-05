‘Me quiero, me cuido’, la campaña alternativa en Marchena para celebrar el 28 de Mayo

El coronavirus ha hecho que muchas actividades previstas haya habido que suspenderlas o adaptarlas, incluso las conmemorativas, por lo que algunas instituciones han tenido que adaptarse para mantener su calendario de actividades sin problemas, aunque adaptadas a los tiempos que toca vivir.

Es el caso del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Comenzó a celebrarse el 28 de mayo de 1987, para llamar la atención sobre el derecho de las mujeres a disfrutar de una salud integral a lo largo de toda su vida.

Como recuerda la delegada de Igualdad del Ayuntamiento marchenero, Mercedes Abadía, las desigualdades de género como la diferente socialización de niñas y niños que, en muchos casos, potencia el sedentarismo, la falta de actividad física, la sumisión, la doble carga de trabajo dentro y fuera del hogar y los cuidados a menores y personas dependientes, entre otras, influyen de manera determinante en el empeoramiento de la salud de las mujeres.

Actividades suspendidas

Por eso, este área del Ayuntamiento de Marchena este año había planteado organizar, con motivo de la celebración de este día, una pequeña marcha a pie por algunos de los lugares más representativos del municipio, que culminaría co un desayuno Saludable de convivencia de todas las participantes. “Por las circunstancias que ya conocemos estas actividades no van a poder realizarse como nos hubiera gustado y hemos pensado en sustituirlas por la actividad virtual”, que ha denominado ‘Me quiero, me cuido’.

Para ello, se solicita la colaboración y participación de las mujeres que quieran ser protagonistas de la idea “haciéndonos llegar fotografías en las que aparezcan mujeres que estén desayunando de forma saludable, vistiendo ropa y/o con algún elemento de actividad deportiva o practicando algún deporte. Las fotos se tendrán que enviar antes del día 26 de mayo a las 10.00 horas al correo electrónico igualdadmarchena@gmail.com o en el caso de asociaciones o grupos a través del Whatsapp del representante que trabaje habitualmente con Igualdad.

Material con las fotos recibidas

Con las fotografías que se reciban, se elaborará un material "que difundiremos a través de las redes sociales y de los medios de comunicación”, con el fin de lograr unos resultados lo más vistosos posibles.

El plazo de recepción de fotografías ya está abierto, y ahora solo queda esperar que todo sea un éxito tal como se ha planteado.