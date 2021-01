Medicinas y comida a domicilio entre las medidas de Pruna para atacar al virus

La localidad sevillana de Pruna ha reaccionado contra el último brote de coronavirus poniendo en marcha diferentes servicios para ayudar a la población contagiada. El último de los servicios puesto en marcha por el Ayuntamiento para paliar las necesidades de los ciudadanos afectados por el coronavirus ha sido la entrega de medicamentos a domicilio ya que hay familias confinadas que están teniendo problemas para hacerse con este tipo de productos.

Este servicio lo realizan de forma voluntaria las trabajadoras municipales del Servicio de Ayuda a Domicilio que en la actualidad no están trabajando. Por eso, aquellas personas que no puedan salir, y no cuenten con familiares para llevarles los medicamentos, deben llamar a los siguientes teléfonos de la farmacia 954858483/ 615705027. Preferiblemente llamar en horario comercial que sería de 9:30 a 14: 00 horas de lunes a viernes y el sábado de 10:00 a 14:00 horas.

Para hacerlo, el Ayuntamiento ha contado con la colaboración de estas trabajadoras y de los propietarios de la farmacia de la localidad.