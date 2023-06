«Mi objetivo no es vivir toda la vida de la política»

-Posiblemente sí, y es una autocrítica a nosotros mismos. Salimos del gobierno en 2007 y durante todos estos años también hemos tenido grupos en la oposición, pero los compañeros lo habrán hecho lo mejor posible... También es verdad que eran otros tiempos, y que en estos últimos años hemos renovado las bases; de hecho no solo yo tengo 27 años, sino dos concejales más también tienen 27 años y del resto del equipo de gobierno no llega ninguno a los 40 años.

-No, en principio no. Además, ya llevamos casi tres semanas trabajando con los técnicos del Ayuntamiento porque hay cuestiones no se pueden parar y que, además, somos nosotros los que tenemos que tomar las decisiones.

- Sobradamente preparado creo yo que no se está nunca, ¿qué te voy a decir yo a ti, que por tus profesiones estás todo el día actualizándote? Preparado sí me considero. Creo que ese dicho de que somos la generación con más formación sí es verdad, porque el acceso a la universidad se ha ampliado mucho más en estas últimas décadas.

-¿Y qué ha pasado realmente para que cayera el PSOE de esa forma? ¿La deuda quizá?

-Bueno, la deuda ha ido a más. Creo que hace un par de plenos se solicitaba otro préstamo y colocaba la deuda un dos o un tres por ciento por encima de donde estaba hace unos meses. De todas formas no tenemos un problema de deuda tan grave como el que podía haber en Los Palacios. Lo que ha pasado es que faltaban ideas, que faltaba gestión. No se ha hecho nada nuevo. Las Cabezas es el quinto pueblo de toda España con más parados y paradas, y eso demuestra que no se ha hecho una política de desarrollo económico, social y de empleo como sí se está haciendo en otros municipios. No se han hecho viviendas y ni siquiera se ha potenciado la construcción de vivienda privada. Los servicios públicos cada vez han ido a peor y no se han defendido por parte del equipo de gobierno. Ha sido un cúmulo de causas...

-Con la Policía Local también ha habido sus conflictos...

-El jefe de la Policía Local ni siquiera era un policía, sino un guardia civil, algo que puede ser lícito, pero los agentes estaban tensionados y eso ha ocasionado muchos problemas de seguridad. Cuando nosotros salimos del gobierno, en 2007, había en torno a 28 policías en activo, y en estos últimos tiempos creo que hemos estado en torno a 12.

-No había policías muy dispuestos a trabajar allí...

-El cuerpo de la Policía Local tiene unas características muy singulares y tienen facilidad a la hora de la movilidad. Incluso cuando en Los Palacios no se cobraba porque se debían muchas nóminas había allí varios policías de aquí de Las Cabezas que preferían marcharse porque el ambiente era irrespirable.

-¿Qué ha pasado con una supuesta quema de documentos?

-Pues un vecino nos avisó porque, al parecer, estaban quemando documentación pública y solicitamos a la Policía Local que se personara allí y ha sido así. Parece que llevaba ya como tres días y tres noches ardiendo. La propia Policía lo puso en conocimiento de la Guardia Civil y al día siguiente presentamos una denuncia y eso lo tiene que investigar la Policía Judicial.

-¿Esa investigación está abierta ahora mismo?

-Sí, sí, está abierta actualmente, y creo que tardará. Se recuperaron hasta 700 documentos y tendrá que clarificarse qué tipo de documentos son, aunque no es solo cuestión de los papeles que sean sino de que ese no es el procedimiento para eliminar documentación pública. Y, para colmo, lo que resulta llamativo es que se haga una semana después de haber perdido unas elecciones. Ellos decían que eran copias y notas personales, pero no es así. Había datos personales de ciudadanos, y eso puede ir en contra de la ley de protección de datos incluso.

-¿Tendrá usted un límite de mandatos?

-Yo tengo bastante con empezar ahora, y creo que es pronto para mirar a tanto futuro... Lo que sí tengo claro es que yo no quiero vivir de la política toda la vida ni una cantidad de años excesiva. Tenemos bastante ahora con concentrarnos en estos cuatro años y hacerlo lo mejor posible.

-¿Cuál es el problema que hay empezar a resolver a partir de este lunes en Las Cabezas?

-Creo que el principal problema que tenemos es la falta de vivienda. El desarrollo industrial también... Y continuar con el trabajo que vienen haciendo los técnicos, que nosotros no vamos a machacar porque eso no sería productivo. Pero creo que el principal problema que hay que atajar es la falta de vivienda y la falta de desarrollo empresarial e industrial. Y de algunos servicios públicos muy limitados... En Las Cabezas no hay residencia de mayores, por ejemplo. Y a los mayores se lo debemos todo. Sin ellos no podríamos estar hablando ahora mismo.

-Hay proyectos o actividades del PSOE que van a tener continuidad, ¿no?

-Sí, actividades que ya están en marcha y que nosotros vamos a continuar con ellas, claro. Por ejemplo, hemos llegado y nos hemos encontrado que para el festival flamenco de La Yerbabuena no había ningún contrato hecho, y no podíamos organizarlo todo en diez días, así que lo hemos pospuesto. Lo hemos aplazado, y tendrá que ser después del verano, aunque dependerá de los ritmos que nos marquen los técnicos y del ritmo que pueda imprimirle la nueva delegada de Cultura. Nos queremos reunir antes con la gente que sabe del tema, por supuesto, y ya iremos tanteando la fecha exacta y el formato.

-¿Ya está decidido el equipo de gobierno con todas sus delegaciones?

-Sí, el organigrama ya está ya publicado.

-¿Y el alcalde con qué se queda, además de con la Alcaldía?

-Con Seguridad Ciudadana y Protección Civil.

-¿Le preocupa que el color político del Ayuntamiento no coincida ahora con el de Diputación o el de la Junta de Andalucía o eso es un acicate para luchar políticamente más aún?

-Pues creo que más bien lo segundo. Tenemos el ejemplo de Los Palacios, donde gobierna IU y no ha habido problemas para conseguir un desdoble de la N-IV y mil historias más que se han conseguido a base de mucho trabajo y de llamar a muchas puertas, y creo que eso va en el ADN de la gente de Izquierda Unida, que somos incansables. De todos modos, en la Diputación provincial ha perdido la mayoría absoluta el PSOE, que tendrá que entrar en negociaciones con otros partidos, incluido el nuestro. Y a las puertas de la Junta de Andalucía tampoco vamos a tener miedo para pedir lo que sea necesario y justo para Las Cabezas.