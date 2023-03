Milagroso rescate en un pozo de Palomares del Río

No se sabe cómo llegó la llamada de auxilio a los bomberos, pero consiguieron llegar a tiempo al pozo, situado en un camino de poco tránsito ubicado cerca del recinto ferial del municipio sevillano.

Los dos se encontraban sin posibilidad de salir a la superficie y presentaban síntomas de hipotermia, pero gracias al trabajo de los bomberos los dos pudieron salvar la vida.

Las fuentes han señalado que, al parecer, el perro cayó al agua de forma accidental, mientras que el hombre intentó sacarlo por sus medios, cayendo y quedando atrapado.

Además de la caída de unos nueve metros hasta el agua, el pozo no tenía fondo de modo que el hombre no tenía posibilidad de hacer pie, y se tenía que mantener a flote como podía, siempre además con cuidado de que su animal no sufriese daño año.

De hecho, cuando los bomberos han llegado el hombre estaba sujetando al perro y agarrado a una raíz que sobresalía de las paredes, mientras apoyaba parte de su peso en un trozo de ladrillo que sobresalía de la estructura del pozo, aunque ya le fallaban las fuerzas y a duras penas se podía comunicar con los bomberos, a nueve metros de altura sobre su cabeza.