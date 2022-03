Montellano recupera su Ruta de la Tagarnina el fin de semana de la CxM Fuera de Pista

Mientras tantos pueblos de la provincia están recuperando sus tradicionales rutas de la tapa, en Montellano ya han anunciado lo propio con su particular Ruta de la Tagarnina, que llega a su IV edición después de que el año pasado no fuera posible por culpa de la pandemia. En esta ocasión, serán 17 bares y restaurantes (tres más que en 2020) los que participen en la iniciativa gastronómica el fin de semana del 11 al 13 de marzo: Ancá Juanma, Bar Manolito, Bar Paracato, Paco Arguiñano, Bar Rural, Casa Viñita, Cervercería Edu, El Córner, Hermanos Giráldez, Km. 0, La Bodeguita, La Quinta Trabajadera, Los Cántaros, Peña Bética, Rincón del Tarufo, Taberna Oriente y Venta El Potaje.

Todos los bares ofrecerán durante ese fin de semana dos tapas, al precio de dos euros cada una: una en la que el ingrediente principal será la propia tagarnina, un producto tan típico en toda la comarca, y otra, de la casa, en la que cada establecimiento pueda demostrar la esencia de la gastronomía montellanera.

Los clientes puede participar en el sorteo de dos cenas para dos personas con solo rellenar su tapaporte con cuatro sellos de diferentes establecimientos. Por otro lado, habrá finalmente un reconocimiento a la mejor Tapa de Tagarnina y a la mejor Tapa de la Casa.

El evento coincidirá con la XIV edición de la CxM Fuera de Pista por la Sierra de San Pablo, que se celebrará el domingo día 13, con el objetivo de aprovechar la gran afluencia de público que se espera por la carrera, que contará con participantes y público procedentes de toda Andalucía.

Puntuable para la Copa de Andalucía de CxM

Se trata de una carrera que este año ha sido incluida por la Federación Andaluza de Montaña como prueba puntuable para la Copa de Andalucía de CxM, además de seguir siendo una de las citas destacadas de la Copa Sevillana CxM. La prueba tendrá dos distancias, una para las categorías Absolutas de aproximadamente 25 km y 3.000 metros de desnivel acumulado -trascurriendo su totalidad por pistas y senderos- y otra más asequible de 16 km y 1.600 metros de desnivel aproximado para las categorías Cadetes, Junior e Iniciación.

Una vez más el C.D. Atletismo Montellano ha movilizado a un gran grupo de personas de forma voluntaria para organizar un evento deportivo de alcance nacional. Un gran esfuerzo y dedicación que se ve recompensada con la designación por parte de la FAM como la primera de las seis pruebas que componen la Copa Andalucía 2022.

La prueba de Montellano es poco usual ya que, como su nombre indica, transcurre casi en totalidad fuera de pista, trazada por sinuosos senderos y en ocasiones campo a través. Durante su recorrido se sube a la Sierra de San Pablo y al Castillo de Cote, desde donde se pueden contemplar unas inmejorables vistas de la campiña sevillana.