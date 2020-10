Montequinto: cada vez más delincuencia y menos policías

Los vecinos de Montequinto llevan reclamando cinco años lo que les corresponde por el número de habitantes: una comisaría conjunta de Policía Local y Nacional. Sin embargo, esta comisaría no solo nunca llega a establecerse, sino que, además, la oficina de la Policía Nacional que estaba en el barrio Nazareno ya no está. Ya ni siquiera se puede poner una denuncia en Montequinto. Esto es una situación que les inquieta a los vecinos. Por eso, han creado una iniciativa vecinal denominada «Montequinto seguro, ya», desde la que denuncian que están sufriendo robos de coches, comercios y viviendas a diario.

Una de las portavoces de este movimiento vecinal, Pilar, cuenta que se sienten abandonados en Montequinto, un barrio que se encuentra entre las Tres Mil Viviendas y Dos Hermanas, «un sitio conflictivo con mucho tráfico de drogas». Hasta marzo de 2020, estos vecinos hacían manifestaciones mensuales para pedir más seguridad, pero por la situación provocada por el Covid-19 ya no pueden hacerlas y se están intentando movilizar de otras maneras. Ahora mismo están realizando una recogida de firmas masiva para exigir más presencia policial y la comisaría que les corresponde. «Estamos intentando dar un pasito más para que el Ayuntamiento de Dos Hermanas nos haga un poco de caso porque no tenemos apoyo ninguno. Esperemos no tener que llegar a un repunte de delincuencia para que nos echen cuenta, así que, señor Toscano, échenos un poco de cuenta porque estamos abandonados y por número de habitantes nos corresponde una comisaría», expresa Pilar.

Las firmas las están recogiendo los 140 comercios que constituyen la Asociación Acoquinto y, de momento, llevan unas 30 firmas diarias por comercio. Además, los comerciantes son algunos de los vecinos más afectados. Según cuentan dos representantes de Acoquinto, «no hay día que no nos enteremos de un robo o un acto vandálico. Rompen los escaparates y se lo llevan todo».

No son pocos los vecinos que están hartos de esta situación de delincuencia que viven a diario. De hecho, la Asociación de Vecinos de Condequinto también se ha sumado a esa recogida de firmas y su implicación está más que justificada, puesto que están sufriendo robos masivos de coches en su urbanización. Esta asociación constata que «no deja de haber robos en el barrio» y afirma que «en las últimas semanas han abierto muchos coches para robar el interior, pero sin llevárselos, y los últimos siete días sí se han llevado dos coches». Sin embargo, pese a haber tantos robos, la asociación cuenta que «la actuación policial es mínima» y la respuesta que les dan es que «tienen muy poca dotación».

Este periódico se ha puesto en contacto con una de las personas que ha sufrido un robo en su coche, María Marín Ruiz. Esta vecina cuenta que hace poco que se han mudado a Condequinto y ya le han robado «todo lo que tenía dentro del coche». «Estamos asustados porque ha sido llegar al barrio y que nos roben». María explica que le han robado el portátil y el móvil del trabajo y eso le ha supuesto un perjuicio grave porque ella teletrabaja.

El marido de María, Carlos, dice que ha visto «merodeadores» por la zona y la Policía les ha dicho que les avisara si los veía. No obstante, los vecinos de este barrio están hartos de tener que ser ellos los que vigilan el barrio y tener que llamar muchísimas veces a la Policía para que les cojan el teléfono y, por eso, exigen «más vigilancia de día y de noche en su zona».

Al igual que Carlos y María, hay más personas del barrio en una situación similar. Hace unos días, un vecino salió de su casa para ir a trabajar a las seis de la mañana y se encontró su coche totalmente «reventado». Llamó a la Policía y le dijeron que no podía ir ninguna patrulla y que, si él quería, podía ir a Dos Hermanas a poner una denuncia. Sin embargo, este vecino cuenta que no podía dejar su coche solo en esas condiciones, ir a coger un bus que pasa cada hora y, además, no asistir al trabajo.

A esto se suma que muchos vecinos han sufrido robos en sus vehículos y no han dicho nada «por miedo». Recientemente, a una mujer le han robado todo lo que tenía dentro del coche y una de las cosas era las llaves de su negocio y su casa, por eso no quiere decir nada, por miedo a que puedan entrar en su casa o en su negocio.

Los robos no es lo único que les preocupa a los vecinos de Montequinto. Los botellones en plena pandemia, las personas sin mascarillas, las peleas, el tráfico de drogas o las carreras de coches también.

Pilar, portavoz de la iniciativa vecinal «Montequinto seguro, ya», destaca que en la zona de Entrenúcleos se hacen muchas carreras de coches y motos ilegales e, incluso, cuenta que hace poco «un coche se estampó con una rotonda». Igualmente, hay otras preocupaciones en el barrio, como la «masificación de personas sin mascarillas en los bares de copas» o «las peleas con puñetazos y el tráfico de drogas que hay en los parques».

Los vecinos de este barrio explican que la culpa no es de los policías. «El alcalde es el que debería de sacar más plazas para policías y poner una comisaría. Lo que no puede ser es que solo haya policías para poner multas y para la seguridad ciudadana ninguno», explican desde el movimiento vecinal, quienes aseguran que sería una buena idea, por cercanía, darles la competencia a la Guardia Civil, para que llevasen la seguridad de Montequinto.