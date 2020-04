Música para Florin, porque al amor no lo confinan

El confinamiento por la crisis del coronavirus está apartándonos a unos de otros, pero solo aparentemente. En rigor, hay otras formas de dar abrazos o besos que van más allá de lo físico, y estas otras formas, como la música, nos recuerdan que lo esencial es siempre invisible a los ojos, como nos recordó hace tanto El Principito sin que nunca lo entendiéramos tan bien como ahora. Quienes sí lo han comprendido, y demostrado con creces instrumentales, son los 17 músicos palaciegos de The Red Apple’s Club Band, a quienes solo les ha bastado que una de sus componentes, Irene Gassim, les contara una bella historia de amor para ponerse a trabajar en un mensaje de esperanza. “Lo que más me ha emocionado”, dice Irene, “es que no se lo pensaron ni un momento, y eso que ellos ni conocen a Florin como yo”.

La joven palaciega Irene Gassim trabajó en casa del chico londinense Florin como au pair (niñera que aprende inglés en un hogar extranjero) hace tres años, cuando ella tenía 22 y Florin, 5. Aquel verano les cambió la vida. Desde luego a Irene, que sintió una especie de maternidad poética, una forma de amor inédita que no ha podido olvidar ni a pesar de la distancia. “Su madre, antropóloga, tuvo que irse a Nepal para hacer un estudio y prácticamente yo fui su madre durante los meses de julio y agosto”, recuerda Irene ahora, después de que, al comienzo de esta cuarentena, los padres del chico le informasen de que la suya iba a ser más dura y especial: en un hospital. “Imagínate cómo se me quedó el cuerpo”, rememora ahora Irene, conteniendo esa emoción que ha liberado con su piano, aportando notas de consuelo y esperanza en una canción que precisamente ensayaba en aquel hogar londinense cuando se fraguaba la primera acutación de The Red Apple’s Club Band en el festival Tomate Blues de Los Palacios y Villafranca. Cada uno de los 17 músicos de la banda ensayaba donde y como podía, pero Irene contaba precisamente con un piano allí, que a Florin le encantaba.

Hace solo unos días, estas historias de superaciones cruzadas se confabularon con otras historias de solidaridad. “Sergio Román” (uno de los componentes de la banda, saxofonista y autor del vídeo elaborado), cuenta Irene, “nos propuso a todos hacer un vídeo con alguna de nuestra canciones, como se ha puesto de moda ahora, pero yo les propuse solo cambiar la canción, por lo que significaba para mí y para Florin, lo que nos iba a recordar aquel verano en que yo se lo tocaba en casa precisamente porque ensayábamos para lo nuestro del Tomate Blues”. Y ninguno de los componentes de la banda dudó. “Ya te digo que me emociona porque la mayoría no son amigos, amigos, sino más bien músicos compañeros con los que tengo una relación distinta, y me sorprendió su disposición inmediata”, cuenta ahora Irene, satisfecha del resultado del “trabajazo que ha hecho Sergio para ese vídeo tan emocionante”.

Desde luego, quienes sí se han emocionado de veras, a más de dos mil kilómetros de distancia pero como si estuvieran al otro lado del tabique, son Florin, su hermano y sus padres, que han recibido la canción Feeling Good (“Siéntete bien”), de Nina Simone y Michael Bublé, con arreglos especiales del palaciego Diego Mayo Santiago, como un guiño de amor del otro lado del mundo, de ese amor que germina en cualquier parte tan libre de virus.

El videoclip, en el que participan la cantante María Sánchez, los coros de Míriam Estéve y Ana Giráldez, el bajo de Enrique Moreno, la guitarra de Rubén Rodríguez, el piano de Irene Gassim, la batería de Ale Silvestre, la percusión de Pablo Escudero, la flauta de Cristina Marín, el clarinete de Rocío Mayo, el saxo alto de Adrián Ayala, el saxo tenor de Sergio Román, el saxo barítono de Diego Mayo, la trompeta de Francisco José Mateo y los trombones de Elías Milans y Dani Ferrete, tiene ya muchísimas visitas de muchas latitudes del mundo, de mucha gente que ha comprendido la lección de un principito de carne y hueso que ha interiorizado el mensaje múltiple que le mandan los músicos, ya todos amigos suyos: “We hope yo keep feeling good”.