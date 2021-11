Ni el tiempo pudo con la Soledad de Alcalá del Río

No han podido los – muchos – Viernes Santos de lluvia. Ni la inestabilidad política y social en la República ni en la Guerra. No ha podido la pandemia, en la que – a pesar de todo – salió. No iban a poder por tanto las predicciones adversas de los días previos. Porque la Virgen, Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad, siempre sale. Vestida de sol, con el mundo postrado a sus pies, vencedora del tiempo y la adversidad, este domingo la Virgen volvió a salir en Alcalá del Río y paró el tiempo, en todas sus posibles acepciones.

El tiempo para la Virgen es absolutamente relativo. Cinco siglos lleva velando por su pueblo, viendo pasar generaciones a sus plantas rendidas. Todo ha cambiado en Alcalá del Río, pero solo ella ha permanecido. Es la Virgen de la historia y del tiempo, la que siempre y en todo ha estado presente. Por eso, por su mucha antigüedad, la sede hispalense concedió con honores la coronación canónica.