«No podemos mirar a otro lado cuando hay gente que no puede pagar la luz»

La situación que se vive actualmente por el precio del recibo del consumo eléctrico será protagonista, entre otros puntos, en el próximo Pleno de la Diputación de Sevilla, en la que Ciudadanos someterá a debate una moción en la que pide que el organismo provincial reclame al Gobierno central que ponga soluciones a la situación actual.

Se trata de una moción que, entre otras cosas, pide que se inste al Gobierno de España a que elabore con carácter urgente un Plan de Garantía de Suministros Básicos “dirigido a prevenir, detectar e intervenir ante situaciones de carencias en el acceso a los suministros básicos (luz, gas, agua) por parte de los consumidores y familias”.

La diputada provincial Carmen Santa María explica que su partido tiene claro "que debemos buscar medidas para mitigar el enorme impacto de la factura de la luz sobre la economía de todas las familias”, ya que “no podemos mirar a otro lado, en plena ola de frío y con la peor crisis sanitaria de las últimas décadas, y cuando una familia no paga su recibo, le pueden cortar la luz”.

“Dique de contención”

Por eso, “presentamos esta moción en Diputación, que será el dique de contención para amortiguar este duro golpe. Las familias más desfavorecidas no deben tener que elegir entre llegar a final de mes o encender la calefacción de casa, y tampoco los autónomos, con muchas facturas que pagar”.

Para Santa María, “lo más indignante es que el Gobierno central mira para otro lado”, y, por ello, “con nuestra moción, obligamos a que vuelvan la vista a lo más importante. No poder pagar la factura de la luz no debe llevar a los cortes del suministro eléctrico, y hay capacidad de bajar los tipos impositivos.

Estas y otras medidas son las que llevamos en nuestra moción.

“Tenemos claro que con voluntad se puede conseguir”, indica la diputada naranja, que señala que la moción contempla que, si se aprueba, la Diputación Provincial de Sevilla "manifiesta la necesidad de que se adopten todas las medidas necesarias para reducir el enorme impacto de la subida del precio de la electricidad en las familias y los consumidores vulnerables, en plena ola de frío, con cuarentenas sanitarias, un toque de queda que obliga a permanecer muchas horas en los hogares y una grave crisis económica para los autónomos y pymes derivada de la pandemia de covid-19”.

Ayudas directas

Contempla ayudas económicas directas a consumidores y familias vulnerables para financiar los costes de los suministros básicos, acuerdos con las compañías suministradoras para garantizar que siempre exista un preaviso antes de acometer interrupciones de suministro con la finalidad de poder detectar posibles situaciones de vulnerabilidad, y también para compensar los costes derivados de la suspensión de la interrupción de suministros por causa de impago por consumidores y familias en situación de vulnerabilidad, especialmente durante los meses de invierno.

Además, entre otras medidas, insta al Gobierno a acabar con la doble imposición establecida en las facturas de la luz y el gas natural, “sacando los impuestos de electricidad e hidrocarburos respectivamente, de la base imponible del IVA, rebajando enormemente los precios de la electricidad a las familias y empresas españolas y haciendo más competitiva nuestra economía, al situar estos costes en línea con los de nuestros socios europeos” y establecer “un tipo de IVA reducido (10 %) para las facturas de la luz y del gas natural, como mínimo, mientras dure la situación de excepcionalidad derivada de la pandemia de la covid-19”.

Medidas a nivel nacional

Otra petición pasa por impulsar, en colaboración con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, una reforma de la tarifa eléctrica en relación con los elementos que determinan su coste actual (primas a las energías renovables, compensación de costes extra peninsulares, amortización de la deuda por déficit tarifario, etc.) “para que los consumidores no tengan que soportar los que no están asociados al coste de la generación y distribución de la electricidad”.

Ciudadanos reclama también “impulsar las iniciativas legislativas precisas para regular una garantía social de acceso a los suministros básicos para todos los consumidores y familias en situación de vulnerabilidad, especialmente en los meses de invierno”, y “realizar por parte de la Diputación Provincial de Sevilla actuaciones de acción social para paliar las circunstancias adversas que haya podido causar en los consumidores vulnerables de las localidades de la provincia como consecuencia del incremento de precios que se ha ocasionado”.

Por último, pide que se impulse por parte de los servicios de consumo de la Diputación Provincial de Sevilla “la realización de campañas de concienciación ciudadana para los consumidores con el fin de fomentar una mejor eficiencia energética, actuaciones de consumo en materia de suministro eléctrico, así como la promoción del conocimiento de sus derechos como usuarios de este servicio esencial”.