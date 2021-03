El pasado mes de febrero, el equipo de IU Santiponce comenzaba una campaña de limpieza a través de la Delegación de Servicios Generales que dirige Juan Ortega. El objetivo era concienciar de una manera más cercana, divertida y directa a los vecinos y vecinas del pueblo para que estos opten por llamar al servicio gratuito que la Mancomunidad ofrece para la recogida de muebles y que, así, no se ensucien las calles de Santiponce.

La campaña de concienciación comenzaba a través de las redes sociales de la Asamblea Local de Izquierda Unida Santiponce, donde cada semana han ido publicando diversos carteles con el mismo mensaje “No queremos que limpies Santiponce, solo cuídala”. Este inicio en redes fue seguido de la publicación de los carteles en varias zonas del municipio para ampliar la campaña a todos los vecinos y vecinas de Santiponce, incluso para aquellos que no están tan familiarizados con las tecnologías.

“Antes de entrar en el equipo de gobierno, una de las cosas que más me preocupaban de Santiponce era el lamentable estado de las calles que estaban en una situación de abandono total. Es por eso por lo que, cuando comencé como responsable de la Delegación de Servicio Generales, vi que el Ayuntamiento tenía una gran falta de personal en mi área e insistí muchísimo en crear una bolsa de empleo para las personas del pueblo, hasta que se consiguió”, admite Juan Ortega, delegado de Servicios Generales desde el equipo de IU.

Para finalizar la campaña, se ha publicado tanto en redes sociales como en diversas zonas del pueblo un cartel que apela aún más a los sentimientos de los vecinos con el mensaje “Si no lo harías en tu casa, ¿por qué en tu pueblo sí?”, queriendo transmitir que el cuidado de su hogar no termina ni empieza en su puerta, si no que, el cuidado del municipio también es cosa de todos y todas.

“No podemos limpiar una zona y que a los pocos minutos vuelva a estar sucia con latas, colillas, mascarillas y más cosas. Mantener Santiponce limpio es tarea de todos y todas. No es normal que lo propios vecinos tiren muebles en la calle para que lo recojan los trabajadores del Ayuntamiento, ese trabajo cuesta el dinero de todos, sobre todo teniendo el servicio de Mancomunidad que los recoge gratuitamente en la misma puerta del vecino”, concluye Ortega.