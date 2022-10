OVNIs en la Sierra Norte sevillana

Uno de esos casos es el de Andrés Vázquez que, procedente de una boda, circulaba desde la localidad sevillana de Las Navas de la Concepción hacia Sevilla, en ese momento, sobre las 19:30 h. sucedió algo extraño:

«Habíamos decidido salir pronto para Sevilla, antes que cayera la noche y que fuera peor. No bebo y tampoco fumo por lo que se puede decir que siempre soy el familiar perfecto para conducir. Pero cuando dije de venirme para Sevilla con mi mujer pues nadie quiso venir, todos decían que era demasiado pronto así que «carretera y manta». Tiré, por error, hacia Constantina, que la carretera, quizás, no es la mejor. Pero ya puesto pues seguí adelante. Entonces, en mitad del Cerro del Hierro, de aquella zona, vi una especia de «lenteja voladora», luminosa. Mi mujer me dijo que sería un helicóptero o un dron pero yo le dije que era imposible y menos en esa zona. Era como una especia de lentilla, muy luminosa, al menos la forma de aquella luz, y cruzó delante de nosotros como si tal cosa. Pensé que, tal vez, podría haber sido una especie de meteorito o algo así, pero la verdad es que el vuelo se asemejaba más a un avión o nave que a un meteorito. Además no dejaba estela tras de sí. A mí me gusta mucho la astronomía y sé lo que veo en el cielo y eso no era nada que hubiera entrado en la atmósfera, eso era algo más complejo» decía Andrés.

Al llegar al cruce de Constantina, detuvo su vehículo a un lado de la carretera y miró «una aplicación que tengo en el móvil que te dice todo lo que se ve en el cielo, pero en ese momento, allí en concreto, ni aviones, ni satélites, ni la ISS, que también pensé que el reflejo podría ser, pero nada, no había nada que lo explicara, así que me quedé intrigado por lo que era aquel extraño objeto que brillaba tanto» concluía el testigo.