Pesca fotográfica y en internet para la emancipación de las personas con síndrome de Down

Si hay algo con lo que el coronavirus no ha podido es con la solidaridad. Tirando de ingenio, las ideas se reinventan para seguir llegando hasta quien más lo necesita . Y para muestra, el Concurso Solidario de Pesca de Brenes . En plena pandemia y salvando las limitaciones y restricciones vigentes, la cita benéfica anual se ha transformado en un encuentro fotográfico virtual para recaudar fondos a beneficio de la asociación Down Sevilla .

Además, “en Andalucía solo se permiten concursos oficiales, no eventos sociales o benéficos como este. Solo se autorizan competiciones oficiales por lo que no hubiera tenido permiso”. Aunque “directamente no lo he pedido. He optado por su celebración virtual. El año pasado fuimos casi 100 personas, y no estamos en circunstancias de poder hacer reuniones con tanta gente”. Con todo ello, este año la pesca es fotográfica y en internet.

Actualmente se han recaudado 655 euros, aportados tanto por participantes como por distintos patrocinadores – tiendas especializadas, clubes de pesca –. El objetivo se ha fijado en alcanzar al menos los 1.000 euros. “Poco o mucho, lo que buscamos es poder ayudar”.