Precintan un local en Bormujos con casi 90 personas en un intercambio sexual

La Policía Local de Bormujos procedió la noche del pasado sábado al cierre cautelar y precinto del local de la Asociación Imperio Liberal, registrada en la Junta de Andalucía como asociación cultural y recreativa, dedicada en exclusiva, tal y como se publicita en su propia web, a actividades eróticas y sexuales tipo “Swingers”.

Se trata de una expresión referida a una amplia gama de actividades eróticas y sexuales realizadas entre pareja y una o más personas, ya que a juicio de los funcionarios actuantes, la actividad supone un riesgo de contagio por las condiciones en las que se desarrolla.

Curiosamente, en la página web del local se informa de que las instalaciones se encuentran cerradas por las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia, aunque incluso el aforo estaba muy por encima de lo permitido en tiempos anteriores a las restricciones.

Además, la web da algunas instrucciones sobre cómo participar en las actividades de la asociación, y dice entre otras cosas: “Cuidarás al máximo tu higiene: Aunque parece que sobra decir esto, en algunos casos no se suele respetar, es muy importante simplemente por respeto. No hables del estilo de vida Swinger: No todo el mundo comparte ni entiende este estilo de vida, por lo que debemos respetar su forma de pensar, a no ser que ellos hayan transmitido su inquietud por nuestro estilo de vida”.

Se rebasaba ampliamente el aforo

Y es que en la última inspección realizada por los agentes, se contabilizaron hasta 87 personas en el interior del local, rebasando ampliamente el aforo permitido, con una amplia mayoría carente de mascarilla y atendiendo a la naturaleza intrínseca de la asociación, invadiendo la distancia de seguridad interpersonal, infringiendo por tanto la normativa sanitaria dictada por la Orden de 29 de octubre de 2020, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19.

Del mismo modo se pudo comprobar la falta de medidas de seguridad del local al encontrar las puertas de emergencia carentes del dispositivo antipánico así como otras incidencias relacionadas con la seguridad del mismo, que posee una superficie de más de seiscientos metros cuadrados.

De todo ello, se dará cuenta a las distintas administraciones municipales y autonómicas respectivamente para el inicio, si procede de los correspondientes expedientes sancionadores en base a la legislación vigente.

Los policías procedieron al precinto del establecimiento, así como denunciaron a todas las personas que se encontraban en el local, mientras que sus datos han sido remitidos a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía para rastrear posibles contagios de coronavirus entre los denunciados.