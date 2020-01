Primer paso para decir adiós a la quema de pastos

Los peores humos y sus derivadas para la salud tras la quema de pastos en los arrozales de la marisma han pasado un año más, pero volverán el otoño siguiente si no se pone remedio definitivo. Para ello, representantes de la plataforma ciudadana Unidos contra la quema de pastos y los alcaldes de los municipios implicados, Coria del Río, Gelves, La Puebla del Río, Isla Mayor y Los Palacios y Villafranca, se han reunido esta mañana con el secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Junta de Andalucía, Vicente Pérez García de Prado, para abordar por primera vez sentados en una mesa los problemas derivados de la quema de rastrojos de las cosechas del arroz. Tras la reunión, de la que todos aseguran haber salidos satisfechos, al menos parece haber un objetivo común: la constitución de una mesa de diálogo y trabajo con todos los implicados en el asunto y el objetivo de eliminar esta práctica por completo.

El portavoz de la plataforma ciudadana, Pablo Aranda, a la sazón vecino de La Puebla del Río, ha insistido esta mañana en que “no vamos en contra de nadie, sino en beneficio de todos”. “No estamos en contra del cultivo del arroz ni de los arroceros, ni mucho menos”, ha añadió Aranda, “sino en contra de las técnicas que se están utilizando para deshacerse de los pastos”, en referencia a la costumbre de quemarlos y ahumar a la población durante semanas en las que se hace imposible respirar el aire en las calles de pueblos como el suyo o como el de los alcaldes que también han asistido a la reunión, espoleados por la indignación de sus vecinos. “Queremos que se respete nuestra salud y el medio ambiente”, ha apuntillado Aranda.

Precisamente la Consejería de Agricultura se ha comprometido con los cinco alcaldes y los representantes de la plataforma ciudadana a constituir una mesa de trabajo el próximo mes de febrero en la que, además de ellos, también estén representados los arroceros, para buscar soluciones alternativas que se permitan conciliar los intereses de todas las partes.

“Ya hay varios estudios y propuestas concretas de empresas interesadas en usar los restos para biomasa”, ha apuntado el alcalde palaciego, Juan Manuel Valle, tras la reunión, “aunque eso es justamente lo que tenemos que ir viendo en la mesa con todas las partes”, ha añadido, consciente de que el problema puede radicar en quién deberá asumir los costes de esa transformación.

Desde luego, la opinión unánime en el encuentro de hoy ha sido que se persigue “la quema cero, pues hay alternativas para conseguirlo”, según han coincidido en señalar también los otros alcaldes.

Herramientas legales

El regidor palaciego ha asegurado también que “los pueblos afectados por la quema de los rastrojos del arroz nos vemos maniatados, no tenemos herramientas legales porque no es algo que sea de nuestra competencia, a la hora de garantizar tanto la salud de nuestros vecinos como un medioambiente más saludable”. Con todo, Valle ha reconocido que “somos conscientes de la consideración que tiene el cultivo del arroz, muy importante para el desarrollo socioeconómico de nuestros municipios, pero también somos conscientes que los tiempos van cambiando y hay que apostar por otro tipo de medidas que nos ayuden a todas las personas a conciliar los intereses económicos con los de salud”. “Sin respaldo normativo estaremos mareando la perdiz”, ha advertido. “No podemos permitir que nuestros pueblos sigan siendo invadidos por una nube de humo como ya venimos sufriendo desde hace muchos años”.