Protestan con mantas por la falta de calefacción en el colegio Rafael Bravo

A propuesta de la asociación, este viernes antes del inicio de la jornada lectiva se ha cubierto el cerramiento del centro con mantas como forma simbólica de abrigar al colegio y a los alumnos y exigir “una solución definitiva de inmediato”. En esta primera jornada se ha cubierto un tercio del vallado, si bien la pretensión de la asociación es “seguir a partir del lunes con las movilizaciones” y cubrir todo el perímetro como signo visual de su reclamación.

Se repiten los problemas de hace un año con la caldera

La AMPA tiene constancia de que “todas las partes” están intentando encontrar una solución. “El Ayuntamiento lleva el mantenimiento del edificio, pero al estar la caldera en garantía no pueden tocar nada, aunque entendemos que están haciendo todo lo que pueden. Igual que desde la dirección del centro y desde la APAE (Agencia pública andaluza de Educación), pero nadie lo arregla”, explican.

No es la primera vez que las mantas hacen acto de presencia en el colegio. Ya el invierno pasado los escolares llegaron a llevarlas a clase para protegerse del frío. Según han explicado fuentes de la AMPA, después de un año de quejas la caldera que proporciona calefacción al centro “sigue sin funcionar correctamente”. Una situación agravada porque en esta ocasión “los responsables no encuentran el problema que ocasiona que la caldera no funcione”. Un hecho que ya ocurrió en enero de 2021, cuando, tras sucesivas reclamaciones, entró en funcionamiento “con problemas técnicos” y un servicio discontinuo, como se ha venido manteniendo y repitiendo, como atestiguan desde la asociación.

El suministro eléctrico es provisional y no se pueden usar medidas auxiliares de calefacción

En ese momento, las familias optaron por llevar mantas y aparatos de calefacción, aunque no más de dos por aulas ya que el colegio funcionaba con la conocida como “luz de obra”, un suministro aún provisional. Una alternativa que no dio el resultado esperado ya que el centro no cuenta con potencia eléctrica para ello. Tras dos cursos desde la puesta en funcionamiento del nuevo colegio, el suministro continúa siendo provisional, según corroboran desde la AMPA, por lo que no pueden recurrir a ninguna “medida auxiliar de calefacción”.