Quinientos metros cuadrados para dar la bienvenida en la UPO

La principal entrada de acceso a la Universidad Pablo de Olavide, se ha llenado de color para aportar una identidad singular a una de sus iniciales arterias de entrada al campus universitario. Un mural de más de 500 metros cuadrados y con más de 400 tonalidades diferentes de color con la firma del artista Rafael López.

El mismo ha sido inaugurado esta semana por el rector de la Pablo de Olavide, Francisco Oliva; el alcalde de Dos Hermanas, Francisco Rodríguez y el artista que ha realizado la pintura, Rafael López. El mural, que ha sido financiado por el Ayuntamiento de Dos Hermanas, supone la renovación de la entrada al campus, aportando un impacto visual al que, Francisco Oliva anima a interpretar.

“Para nosotros, es un aliado fundamental en la vida de esta institución porque esta universidad forma parte fundamental del municipio. Las universidades no podemos hacer solas todo lo que queremos y, sin embargo, contamos con la ayuda de entidades públicas, como la local en este caso, porque la UPO es una universidad intermunicipal”, ha expresado el rector, a la vez que agradecía al ayuntamiento el compromiso y la financiación para que este mural se haya podido llevar a cabo.

Así mismo, también ha agradecido su implicación para hacerlo posible a Laura López de la Cruz, vicerrectora de Relaciones Institucionales y Fundaciones, y al propio artista, del que ha destacado su gran labor en realizar el que, posiblemente, sea el mural más grande de Sevilla realizado por un solo artista y del que Francisco Oliva ha descrito como que “tiene muchas cosas ocultas y es una excelente obra”. Por ello, anima a todo aquel que desee acercarse a interpretarlo, así como a todo el alumnado de la Universidad Pablo de Olavide.



Un proyecto para el municipio

Por su parte, Francisco Rodríguez, alcalde de Dos Hermanas, ha remarcado la necesidad de intervención en esta zona de la ciudad con este mural que “explica, para quien se asome, tanto peatonalmente como desde sus vehículos, lo que es la UPO, es decir, la historia de la Universidad Pablo de Olavide desde sus inicios hasta conseguir el número de estudiantes que tiene hoy en día. Para Dos Hermanas, por supuesto, pero también para Sevilla, Andalucía y España”.

Finalmente, Rafa López ha agradecido al Ayuntamiento y la Universidad, así como “a todas las personas que han participado en la producción de esta obra que viene desarrollándose desde hace año y medio”. El artista ha explicado que su manera de trabajar no es con un boceto previo “porque me gusta enfrentarme a la obra y hablar con ella en todo momento. Así que gracias a la UPO por haberme dado esa libertad”.

“Esta obra tiene muchas ideas y muchos elementos que se reparten por el formato. Para mí, es una intervención, no solo he dejado un mural en una pared, sino que quería que fuera interactivo en paredes, murales y parte del techo. Es una obra muy viva y espero que no aburra y aporte algo cada día”, ha señalado.