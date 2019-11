Rafael Curado Tejero bautiza la pista de atletismo de Los Palacios y Villafranca

Los Palacios y Villafranca acaba de abrir su flamante pista de atletismo junto al campo de fútbol municipal Marismas. El evento ha tenido lugar esta tarde en una fiesta multitudinaria que no se ha perdido ni la corporación municipal encabezada por el alcalde, Juan Manuel Valle (IU), ni los familiares y amigos del deportista que ha bautizado las nuevas instalaciones con su propio nombre: el veterano de 41 años Rafael Curado Tejero, un emblema del deporte local no solo por su amplísimo palmarés sino por esa humildad congénita que le imposibilita contar tantos títulos y olvidar sus raíces en cualquier latitud del mundo. Los galardones más sonados se han dicho en público durante el acto: entre 2015 y 2018, dos veces campeón de España de Duatlón en su grupo de edad, una vez subcampeón, sendas veces campeón y subcampeón de Europa y, por supuesto, campeón del mundo .

Después de cortar la cinta inaugural junto al primer edil palaciego y al diputado de Cultura y Ciudadanía de la Diputación, Alejandro Moyano (PSOE), el atleta palaciego ha pronunciado un breve pero intenso discurso que ha emocionado a los presentes: “Me siento muy afortunado de que el pueblo me quiera así, y aquí tenéis unas estupendas instalaciones para disfrute de todo el pueblo, al que no olvido jamás por todos los sitios donde compito, porque no puedo olvidarme de mis raíces”. El diputado socialista, por su parte, insistió en que “si tú te sientes orgulloso de tu pueblo, más orgulloso se tiene que sentir tu pueblo contigo”. El alcalde no cabía en sí de satisfacción. “Hoy es un día grande para el deporte de nuestro pueblo”, ha dicho, orgulloso de unas pistas en las que se ha invertido medio millón de euros, a razón de 312.000 euros procedentes del Plan Supera VI, 80.000 euros más de una mejora en el proceso de licitación que ha aportado el propio Ayuntamiento, y 120.000 euros con cargo al Programa de Fomento de Empelo Agrario (PFOE) que se invirtieron en el cerramiento de la valla perimetral de la pista.

Las pistas cuentan con proyectado de material de caucho, polvo de EPDM de alta calidad, cinco calles de élite, una ampliación de cien metros lisos de meta, con ocho calles de anchura en toda la pista y unas instalaciones eléctricas y de iluminación a la altura de la mejora que los clubes deportivos locales llevaban años soñando. Además, las instalaciones cuentan también con rejillas antivandálicas de alcantarillado, toldos y equipamientos de aparatos de gimnasia para entrenamiento y rutinas de calistenia.